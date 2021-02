“No me quiero contaminar en mi relación”: Lucho Borrego reveló lo que Ninel Conde piensa de los audios que incriminan a Larry Ramos

La "Bombón asesino" refrendó su confianza hacia su esposo

La polémica en torno al caso legal de Larry Ramos cada día crece más, pero ahora fue el conductor de Suelta la Sopa, Lucho Borrego, quien reveló lo que Ninel Conde piensa de los audios que incriminan a su actual esposo y que está acusado de defraudar por USD 27 millones a varias personas, entre las que destacan Alejandra Guzmán y sus ex representantes.

El presentador habló en el programa de Telemundo lo que conversó con “La Bombón asesino”por las últimas pruebas en contra del empresario colombiano y es que esta semana Cinthia Velarde y Guillermo Carvajal, ex managers de Alejandra Guzmán y víctimas del fraude, publicaron el audio de una conversación que tuvieron con Larry Ramos sobre la estafa millonaria.

En estas grabaciones, Ramos presuntamente admitió que defraudó a varios inversores y que engañó a su pareja al ocultarle información sobre sus actividades ilícitas, principalmente para hacerle creer que existe otra persona que planeó el desfalco y huyó con el dinero recaudado.

Ante esta situación, Lucho Borrego contactó a Ninel Conde para cuestionarla sobre estas revelaciones y la actriz prefirió mantenerse al margen de la situación legal de su esposo.

La respuesta de Ninel Conde no dista mucho de la conducta que ha mostrado desde que decidió iniciar una relación con Larry Ramos

“Cuando oigo estos audios, yo me preocupo y le mando un mensaje a Ninel Conde. Le digo ‘Ninel, efectivamente estos audios existen, te nombran a ti y has sido engañada’. Ella me contesta algo que me deja sin palabras porque está al extremo enamorada”, relató Lucho Borrego en su participación en Suelta la Sopa.

La también cantante le respondió al comunicador a través de un mensaje de texto: “Te quiero pedir un enorme favor, amigo mío, no me digas cosas diferentes ni chismes, que yo sé que es parte de tu trabajo”.

“No me digas nada, no me quiero contaminar en mi relación, yo vivo mi vida tranquila y en paz”, concluyó la famosa mexicana y con lo que refrendó su absoluta confianza hacia su actual esposo.

La respuesta de Ninel Conde no dista mucho de la conducta que ha mostrado desde que decidió iniciar una relación con Larry Ramos y justo después de que se hicieran públicas todas las denuncias en su contra.

Esta semana el caso de Larry Ramos se complicó más cuando los ex representantes de Alejandra Guzmán presentaron unos audios que incriminaron de lleno al esposo de Ninel Conde.

El mismo Ramos aceptó que cometió un fraude por más de USD 27 millones, aproximadamente 540 millones de pesos, que incluyó a la rockera mexicana, a Velarde, a Carvajal y a otras tantas personas en Estados Unidos, además de que buscaba engañar a su pareja para que no supiera nada de su pasado criminal.

En el audio presentado por Carvajal en su cuenta de Instagram se escucha presuntamente a Larry Ramos expresar: “Hay que decir que hay un tercero, y que el tercero fue el que me defraudó y que yo tengo demandado a ese tercero”.

Esta idea es un plan que el empresario colombiano habría diseñado para “sostener la mentira” que le dijo a su novia.

“Si yo le digo la verdad (a Ninel) me tira una mierda, hay que poner a un tercero, un culpable, un tercero que no existe hay que hacer que exista”, se escucha en el clip de audio, en la voz que se presume es la de Ramos.

La semana pasada, la misma Alejandra Guzmán, confirmó que obtuvo una victoria en la demanda que emprendió en contra del esposo de Ninel Conde.

“Sí, sí ganamos parte de la demanda”, dijo mientras era perseguida por los reporteros, entre ellos Edén Dorantes, en la terminal aérea mexicana.

“Me hace muy feliz porque existe la ley. Existe la justicia”, expresó en su intento de escapar de la prensa.

La rockera no quiso hablar más del proceso legal que continúa en Estados Unidos y mucho menos dedicarle un mensaje especial a Ninel Conde.

