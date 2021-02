La razón por la que Camila Fernández ocultó su embarazo

Camila Fernández continúa intentando hacer carrera en la música (Foto: Instagram@camifdzoficial)

Luego de que en agosto de 2020 se realizara la boda entre Camila Fernández, hija de Alejandro Fernández, y Francisco Barba en una fastuosa ceremonia en Jalisco, que muchos criticaron por realizarse en medio de la pandemia de coronavirus, además de su precipitada realización, mucho se ha especulado. Incluso en el momento se dijo que la decisión de la también cantante por comprometerse respondía a un presunto embarazo, por lo cual era necesario apresurar la ceremonia.

Pero las ocasiones en que se habló de un posible embarazo, éste fue desmentido por Camila, quien ahora, hasta febrero de 2020, al fin notificó su estado de gestación para la portada de una revista, y a horas después de la publicación, la compositora destapó en las redes sociales las razones por las que ocultó durante casi seis meses que se convertiría en madre.

Con una fotografía captada durante el gender reveal de su bebé, en la que se le ve a la hija del potrillo ocupando una silla de ruedas, la joven dio las razones en su cuenta de Instagram por las cuales no mencionó nada ante la prensa ni con sus fans, y habló de la crítica situación de salud que atravesó en los primeros meses de gestación de la hija que ahora espera.

Camila Fernández compartió la portada de la revista ¡Hola!, donde dio a conocer su embarazo (@camifdzoficial)

Así lo escribió la cantante de 23 años en su perfil oficial: “La vida nos da bendiciones por las que vale la pena luchar. Para mi hija y para mí, representó una lucha desde los primeros meses. No había podido compartirles la felicidad de mi embarazo porque pasé por meses muy complicados con mi nena” , reveló.

La nieta de Vicente Fernández, quien a últimas fechas también ha dado de qué hablar por sus polémicas acciones, reveló que durante el primer trimestre de su embarazo presentó serias complicaciones, por lo que el diagnóstico que recibió dibujaba un panorama poco esperanzador para la futura bebé.

“Su espera se convirtió en un embarazo crítico y el porcentaje de que lo lográramos era muy bajo. Tuve que estar en reposo absoluto, con sangrados y muchas complicaciones”, agregó.

La boda fue duramente criticado por haberse llevado a cabo con un gran número de invitados en plena pandemia (Foto: Instagram @camifdzoficial)

Sin embargo, se dijo afortunada y agradecida por hoy poder compartir la noticia de su próxima maternidad y destacó la felicidad que siente toda la llamada dinastía Fernández por la llegada de la niña, quien nacerá en abril próximo y convertirá al potrillo en abuelo.

“Gracias a Dios nos hizo el milagro de salir adelante y de tener una nena muy luchona que se aferró a la vida y a llegar a un hogar lleno de amor donde su espera es lo más deseado para toda la familia. Por fin ha llegado el día de poder compartir felizmente con ustedes esta noticia. Los amo y están siempre en mi corazón. Gracias por hacerme la mamá más feliz de este planeta, Francisco Barba, y gracias merikina por los globos, América”, dijo dirigiéndose a su esposo y su madre.

Sin embargo y sin motivo aparente, la joven eliminó la publicación donde se sinceró por sus fans, pero ésta pudo ser rescatada por otras cuentas en la misma red social.

La cantante borró su publicación después de recibir los comentarios de sus seguidores (Foto: Captura de pantalla)

La joven que llegó al altar el pasado 1 de agosto tras nueve meses de noviazgo con su pareja, causó conmoción por la noticia de su boda, y en aquel momento reveló aspectos de la pedida de mano. Así lo contó en una entrevista para TVyNovelas:

“¡Fue toda una sorpresa! Yo estaba en mi casa, medio aflojerada, y me pidió ir a cenar. Yo la verdad no tenía ganas, pero me vestí y acepté la invitación. Me llevó a un rancho y me sacó mucho de onda; yo pensé que íbamos a un restaurante. Cuando llegamos al lugar, estaba todo decorado con velas y pregunté. ¿A dónde me vas a llevar’, y él me dijo que a cenar” y destacó que Francisco Barba fue quien cocinó la sorpresiva cena, donde al calor de las velas y canciones románticas, le propuso matrimonio, mismo que aceptó de inmediato.

