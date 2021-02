“Salió en bata de baño sin nada abajo”: la actriz Danny Gamma se suma a las acusaciones de acoso en contra de Andrés Roemer

Foto: @daniellagamba / IG - @aroemer / IG.

Las quejas de acoso en contra de Andrés Roemer siguen aumentando. Ahora fue la actriz Danny Gamma quien alzó la voz para hablar de la experiencia que tuvo con el diplomático y escritor que está bajo el escrutinio público desde que fueron evidenciadas sus conductas con casi una veintena de jóvenes, de las que tres ya han presentado una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México.

De acuerdo con la intérprete en proyectos de TV Azteca, conoció al periodista en un evento realizado por la televisora del Ajusco, donde le ofreció un proyecto de trabajo.

“(Tiempo después) me dice que quiere hablar de trabajo y me dijo si podría alcanzarlo en un restaurante en la colonia Roma... él ya había pedido una botella de vino y yo pedí un tecito”, relató Danny al programa De Primera Mano sobre lo que ocurrió al inicio de la cita que pactaron para hablar de un tema laboral en conjunto.

Después de su encuentro en el establecimeinto, Roemer la invitó a su casa con la supuesta intención de enseñarle su biblioteca y regalarle algunos libros, aunque aprovecharía este espacio para vulnerar su seguridad.

Video: De Primera Mano / FB.

La actriz relató que ya en la casa del también periodista tuvo que valerse de su fuerza para escapar al acoso y una situación de riesgo.

“Me dijo te doy el tour (por la vivienda) y cuando llegamos a su recámara entró al baño y yo me quedé viendo unas obras que tenía en su cuarto. En el baño se tardó uno o dos minutos máximo, fue muy veloz y de repente me sale con una bata de baño y nada abajo, se me vino encima, me empezó a decir una serie de cosas para mí vulgares. Tengo un ángel muy grande que me iluminó, por lo que en ese momento lo aventé y salí corriendo como bala”, concluyó Danny Gamba.

El testimonio de la actriz se suma a una larga lista de mujeres que lo han denunciado pública y legalmente a Andrés Roemer por acoso y abuso sexual.

El caso más sonado ha sido el de la bailarina mexicana Itzel Schnaas, quien el pasado 15 de febrero denunció públicamente haber sido acosada y agredida sexualmente por el escritor.

No obstante, las denuncias anónimas en su contra están hechas desde 2019. Y de acuerdo con la cuenta de Twitter Periodistas Unidas México, ya son al menos 18 acusaciones las que han recopilado, en contra de Roemer.

En un video publicado en YouTube, Schnaas narró que conoció a Roemer durante el Festival Ciudad de las Ideas en 2019, del cual es cofundador (junto con Ricardo Salinas Pliego), donde surgió una presunta propuesta laboral. Sin embargo, el escritor aprovechó este escenario para abusar sexualmente de ella.

Días después de que la bailarina ofreciera su testimonio, la periodista Monserrat Ortiz, por medio del perfil de Twitter Periodistas Unidas Mexicanas, compartió su denuncia contra Roemer, la cual hizo hace un par de años de manera anónima, pero que ahora decidió hacer pública.

Ambas destacaron que el conductor operó de la misma manera: citó a las mujeres en su casa, cerca de la plaza Río de Janeiro, en la colonia Roma, para, supuestamente, hablar de trabajo. Una vez en el hogar, el hombre se aprovechó sexualmente de sus invitadas.

De acuerdo con el portal de Proceso, tres víctimas interpusieron una denuncia penal por el delito de violencia sexual contra el escritor. Las tres personas se presentaron a la sede central para formalizar su denuncia penal ante la Fiscalía de Delitos Sexuales.

Las denuncias se hicieron un día después de que se diera a conocer que la Fiscalía de Delitos sexuales comenzó una investigación en contra de Roemer Slomianski, después de la denuncia pública hecha por la bailarina Itzel Schnaas.

