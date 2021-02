Terraplanista y antivacunas: quién es Rix, el youtuber acusado de abuso sexual por Nath Campos

Rix ha tenido popularidad en Internet desde 2014 (Foto: Instagram@soyrix)

Internet ha sido sacudida por la noticia de la detención del youtuber Rix hace unas horas por parte de la Fiscalía General de Justicia (FGJ-CDMX), luego de que hace aproximadamente un mes la influencer Nath Campos lo denunciara por abuso sexual en su canal de la plataforma de videos.

La noticia desató varios comentarios entre usuarios de Internet donde celebran, pero también destacan aquellos que juzgan al youtuber y lo tachan de muchas cosas. Entre ellas, lo llaman terraplanista y antivacunas. ¿Pero es cierto?

Por principio de cuentas hay que decir quién es Rix. De acuerdo con su canal de YouTube, abrió su espacio en la plataforma en 2013; sin embargo, su popularidad no empezó hasta que surgió Vine, una plataforma ya clausurada en la que usuarios compartían videos de no más de 6 segundos. Ricardo “N” comenzó a llamar la atención por ahí de 2014 y para cuando la plataforma cerró, ya tenía a su público en YouTube.

Hace aproximadamente un mes fue señalado por Nath Campos por haber abusado sexualmente de ella (Foto: Twitter@nathcampost)

Al revisar sus cuentas en YouTube, podrá verse que cuenta con 2.25 millones de suscriptores; en Twitter tiene 2.1 millones, y en Instagram 1.8 millones. No obstante, sólo es posible ver contenido en el primero, pues sus redes sociales las puso en privado desde que se desató el escándalo tras la denuncia de Nath Campos.

De cualquier modo, es por esta fama que Rix no sólo tenía mucha influencia entre varios internautas, sino que también lograba atraer a marcas para que colaboraran con él y, de hecho, en 2019 fue invitado a los premios MTV MIAW; es decir, 2 años después de que había cometido el supuesto abuso contra la youtuber.

Aun así, con el peso que llegaba a tener Rix entre su público, no impedía que tuviera algunas opiniones por las cuales ya sería señalado y atacado desde antes de su actual polémica. Fue durante 2020 que varios de sus seguidores tuvieron que leer y escuchar su postura sobre la pandemia y la forma de la Tierra.

Rix no temía decir que era parte los "conspiracionistas" (Foto: Instagram@soyrix)

Por ahí de octubre, Twitter fue asediado por varios comentarios sobre el supuesto Nuevo Orden Mundial (al que también se refieren como NOM). En esta teoría conspirativa se plantea que la pandemia por Covid-19 es un invento y que más bien habría que llamarla “plandemia”. A partir de ahí hubo celebridades que estuvieron de acuerdo con esto; entre ellos Paty Navidad, Mario Baustita y, por supuesto, Rix.

Una de las cosas que el youtuber llegó a tuitear fue “Somos muchas personas las que dudamos de esta PLANDEMIA”. Sin embargo, no sería la primera vez que sorprendiera e indignara a los internautas. También meses antes dio su opinión sobre las vacunas. Al respecto escribió:

“Muchos se ríen cuando los conspiracionistas hablamos del plan de la élite de querernos chipear a todos. Pero sólo era cuestión de tiempo. Iba a pasar. Va a pasar. Probablemente no en esta futura vacuna, pero es hasta pinch*s OBVIO que hacia allá vamos. #BillGates”.

Admitió que creo en el plan del supuesto Nuevo Orden Mundial (Foto: Instagram@soyrix)

Si lo anterior no fuera suficiente, poco tiempo después de su tuit sobre la “plandemia”, Rix sería invitado a participar en el podcast de Luisito Comunica para hablar sobre la teoría de si la Tierra es plana. Si bien Luisito inició el debate cuestionándose por qué se le tendría que mentir a la gente sobre la forma del planeta, Rix quiso darle la vuelta a la discusión.

“Cuando la gente me pregunta ‘Rix, ¿por qué crees que la Tierra es plana?’ Yo les pregunto a ustedes por qué creen que la Tierra es redonda (...) No sé si a ustedes de pequeños les enseñaron que la ciencia, para que sea considerada ciencia, entre muchas cosas tiene que ser comprobable, tiene que ser observable, tiene que ser repetible... y la redondez de la Tierra no lo es”.

Ninguno de sus compañeros de esa ocasión lo interrumpió conforme Rix planteaba sus motivos para creer que la forma del planeta era plana, y él, con demasiada seguridad, continuó planteando sus propios argumentos basado en supuestas pruebas:

Rix (Foto: Instagram@soyrix)

“Empecé a llegar a muchas conclusiones. La primera y la más fácil: el horizonte. El horizonte siempre está a la vista de los ojos, no importa la altura a la que estés. Si el horizonte fuera la curvatura, el horizonte bajaría mientras subes. (...) Pero el horizonte no es la curvatura, porque es lo máximo que puede ver tu ojo”.

Otros de sus argumentos tienen que ver con la forma en la que se pueden observar las islas, la planeación en construcciones de puentes que, según el influencer, no se visualizan a través de una curvatura, sino de una dirección plana. A esto, terminó de rematar cuando habló de la trayectoria en la que viajan los aviones:

“Un avión le puede dar la vuelta de México a Australia y el avión viaja siempre, siempre en línea recta. El avión no va viajando hacia abajo. (...) Tú le puedes preguntar a un piloto y el piloto te va a decir ‘No, o sea, viajamos completamente en línea recta’”.

