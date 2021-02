INE celebró que la Secretaría de Salud ya no tomará fotografías de las credenciales para votar para vacunar contra COVID-19

Para la vacuna contra COVID-19 solicitaban la credencial del INE la cual era fotografiada o fotocopiada (Foto: Cuartoscuro)

Lorenzo Córdova Vianello, consejero Presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), celebró que la Secretaría de Salud (SSa) ya tomará fotografías a las credenciales para votar de las personas que acudan a vacunarse contra COVID-19.

Luego de que se especuló que la toma de fotografías de la identificación era para algún tipo de fraude electoral, tanto el presidente Andrés Manuel López Obrador, como el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell han tenido que declarar que no está vinculada la vacunación con las próximas votaciones.

“La credencial del INE es el principal documento de identificación en México; es correcto su uso para verificar la identidad de las personas en la vacunación. Reconocemos la decisión de la @SSalud_mx de instruir que deje de fotografiarse o fotocopiarse en los módulos de vacunación”, aseveró por su lado Lorenzo Córdova.

Remarcó el consejero presidente que la vacunación del COVID-19 es un asunto de Estado, por lo que es importante que entre instituciones haya colaboración, claridad y transparencia.

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE, celebró la decisión de la Secretaría de Salud de ya no fotografiar la credencial de elector (Foto: Twitter)

Por su parte, López Obrador dijo en su conferencia matutina que es ofensivo que haya quienes acusan que la aplicación de la vacuna para inmunizar contra el virus SARS-CoV-2 tiene fines electorales.

“No somos iguales a los anteriores, porque realmente es hasta ofensivo que nos comparen. Nosotros venimos de una lucha democrática en donde nos opusimos siempre -y por convicción nos vamos a seguir oponiendo- a la manipulación, al uso de los programas sociales de las acciones de gobierno con propósitos electorales. No somos iguales”, expresó durante su conferencia matutina.

“Entonces, si pidieron la credencial, pues debe ser para que se identificaran los adultos mayores y que en efecto demostraran que tienen más de 60 años, que viven ahí, en el caso de la ciudad pues que viven en Cuajimalpa, en Magdalena Contreras o en Milpa Alta, que es donde corresponde; pero no hay ninguna intención de actuar de manera ilegal y perversa. Imagínense, traficar con la aplicación de las vacunas para fines electorales, eso es lo peor”, agregó.

López-Gatell habló sobre el registro de las personas en los puestos de vacunación (Video: SSa)

Asimismo, el subsecretario López-Gatell informó en la conferencia de prensa vespertina que ya no tomarán fotografías a las credenciales de elector ni a las personas que acudan a vacunarse contra COVID-19.

El funcionario dio a conocer que este mecanismo se comenzó a utilizar con el objetivo de facilitar el seguimiento a los pacientes inmunizados, pues el INE es un documento de identificación que incluye la Clave Única de Registro de la Población (CURP).

“Uno de los documentos que tiene validez legal, en donde está la CURP, es la credencial de elector, está al reverso. Ahora, punto y a parte la necesidad o no necesidad de tomarle la fotografía a la credencial y a la persona: no es necesario. Es un elemento que operativamente se empezó a utilizar por facilidad, pero no es indispensable que se le tome foto a la persona o a la credencial para votar y no debe restringirse en ninguna circunstancia el acceso a la vacuna a una persona que tome la decisión libre y soberana de que no se le tome la fotografía a la credencial o a la persona.

“No vamos a seguir tomando esas fotografías, sí se seguirá colectando la CURP y los demás datos de seguimiento, pero no se tomará la fotografía a la persona ni se seguirá tomando la fotografía de la credencial”, apuntó.

