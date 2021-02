Entre los temores al COVID-19 y nuevos poyectos: Gustavo Adolfo Infante reveló por qué salió Fernando Colunga de “Malverde”

El actor Fernando Colunga relató al periodista que fueron los ejecutivos de la televisora Telemundo quienes decidieron que el actor ya no fuera parte de la realización de Malverde.

Mucha expectación ha causado la producción de la narcoserie Malverde y la elección de Fernando Colunga de no participar en ella, pero fue el mismo actor quien explicó al periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, lo que hay detrás de esta decisión impulsada por los ejecutivos de Telemundo.

“(Fernando) firmé con Telemundo desde el año pasado, ellos están llevando mi carrera, entonces, ellos tomaron la decisión de que yo no me integrara a este proyecto de última hora. Ellos me dijeron”, reveló el conductor de De primera mano y según lo que le confió el histrión vía llamada telefónica.

De acuerdo con lo narrado por el periodista, Fernando se puso en contacto con él vía remota para compartir la razón por la que ya no será parte de la narcoserie Malverde y adelantó que será parte de otros proyectos en la televisora.

“’Los ejecutivos me dijeron ‘Fernando, no queremos que hagas este proyecto. Tenemos otros más adelante’ y le digo ‘¿para cuándo?, y dice ‘más adelante’. Le pregunto que cuándo más adelante, si fines de año. ' No, yo creo que en un par de meses estoy en condiciones de decirte”, continuó el comunicador en su relato.

El periodista resaltó que Fernando Colunga no quiere viajar a México por la situación sanitaria referente al COVID-19 y es que el país se enfrenta a una situación crítica derivada de los contagios.

Este fin de semana la televisora estadounidense anunció que Colunga abandonaría el proyecto televisivo, lo que causó una ola de rumores sobre las razones de su renuncia.

Este fin de semana la televisora estadounidense anunció que Colunga abandonaría el proyecto televisivo, lo que causó una ola de rumores sobre las razones de su renuncia. Hasta el momento se ha especulado sobre un supuesto miedo a contraer coronavirus y presuntas inconformidades con el personaje y la producción del proyecto.

“Telemundo ha tomado la decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos, por lo que no formará parte del elenco estelar de Malverde. Estamos encantados de que Fernando sea parte de la familia Telemundo, y ya estamos desarrollando dos nuevos proyectos para finales de este año”, informó la televisora.

Sin revelar más detalles ni destapar más detalles de este cambio en la producción, los informantes de Telemundo añadieron que pronto se conocerá al elenco completo y definitivo:

“Malverde es una de las producciones más grandes de Telemundo, y estamos orgullosos de traerle esta gran historia a los hispanos en EEUU. En los próximos días, anunciaremos el elenco completo de esta superproducción original”.

Por otra parte, el portal La Opinión se puso en contacto con una persona allegada a la serie, quien le informó que ya tiene listo el reemplazo de Colunga y comenzará a grabar lo antes posible.

Muchos fueron los nombres que se mencionaron en las redes sociales como posibles candidatos para encarnar al personaje, sin embargo, de acuerdo con esta información extraoficial, el actor que habría firmado el contrato con la televisora para encarnar a ‘Malverde’ es Pedro Fernández.

Según la fuente consultada, Pero Fernández ya había firmado el contrato, y además se habría presentado a sus primeras reuniones con el libreto en mano.

Aunque aún no se ha confirmado esta versión, el actor de la telenovela Hasta el fin del mundo podría ser quien protagonice la historia del “santo de los narcos”, Jesús Malverde, personaje histórico tan venerado como polémico.

Según la fuente consultada, Pedro Fernández ya había firmado el contrato, y además se habría presentado a sus primeras reuniones con el libreto en mano.

Sin duda alguna, esta actuación también marcaría un regreso importante para Fernández, quien participó por última vez en una producción en 2014.

El artista ya formó parte de Telemundo en ocasiones anteriores, cuando en los años 2015 y 2016, participó como coach en La voz kids. Su última aparición en televisión fue en el 2019, cuando asistió como invitado al reality show La Academia.

En ese entonces, su apariencia causó mucho revuelo entre los televidentes, pues se comentó que Fernández lucía un tanto cambiado por presuntamente haberse sometido a algún tratamiento estético.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Ya hay un nuevo “Malverde”: Pedro Fernández habría firmado para sustituir a Fernando Colunga en la narcoserie

La supuesta razón detrás de la abrupta salida de Fernando Colunga de “Malverde”

Miedo a contraer COVID-19, la presunta causa de la salida de Fernando Colunga de “Malverde: el santo patrón”