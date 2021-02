Aracely Arámbula mostró el rostro de Daniel, el hijo menor de Luis Miguel (Video: Instagram)

Fue en 2005 cuando Luis Miguel y Aracely Arámbula se dieron a conocer como una de las parejas más queridas del medio artístico, pues el público por fin pudo ver al cantante establecerse formalmente con una mujer con quien desde un inicio se le vio muy enamorado. Con la llegada de los hijos de los famosos, la relación se convirtió en una familia, pues el 1 de enero de 2007 nació Miguel; y el 18 de diciembre de 2008, la pareja anunció el nacimiento de Daniel.

Sin embargo, al tiempo se supo que Aracely y Luis Miguel ya no estaban más juntos, pues su romance no floreció y cada uno decidió tomar su camino, siendo la actriz de melodramas como La Doña, quien se ha hecho cargo de la custodia de los niños, manteniéndose a su cuidado todos estos años en los que incluso se ha dado a conocer que el famoso cantante no es muy cercano a ellos y son contadas las ocasiones en que los ha visto.

También “la Chule” ha revelado en algunas ocasiones que el popular intérprete de La media vuelta no estaría cumpliendo puntualmente con sus obligaciones de manutención de sus hijos, por lo que el cantante ha sido también criticado, tanto por su desapego físico a los niños como al rubro financiero.

Aracely no ha dado consentimiento para que se use su imagen en la serie de Luis Miguel (TW: VentaneandoUno)

Desde su separación con “El Sol”, Aracely se volvió más reservada y cautelosa con su vida privada e incluso ha insistido ante los medios que preferiría no hablar de sus hijos, por lo que en muy pocas ocasiones se ha revelado su identidad. Miguel y Daniel han sido resguardados por la famosa heroína de telenovelas, por lo que saber cómo lucen actualmente los pre púberes, ha sido del interés del público.

Y es que ahora ha vuelto a circular un video que fue publicado hace meses en mayo de 2020. En los foros de admiradores de Luis Miguel en las redes sociales y en las cuentas dedicadas a su persona, ha sobresalido recientemente el clip que muestra una imagen cotidiana que Arámbula compartió conviviendo con sus hijos.

En un día normal y completamente relajada, la actriz consintió a sus fans y a los de su ex pareja para mostrar un momento muy íntimo con los pequeños, quienes a bordo de la camioneta de la actriz aparecen comiendo dulces y helados, mientras su famosa mamá es quien realiza una transmisión en vivo, hecho que no parece ser del agrado de los niños.

Miguel y Daniel Gallego Arámbula han sido muy pocas veces vistos por el público (Foto: Archivo)

En el video se puede observar a la intérprete platicando con sus hijos, quienes pidieron que no los grabara “la señora grabación”, pues según Arámbula, no les gusta aparecer a cuadro. Sin embargo la petición de los pequeños fue hecha demasiado tarde pues la actriz ya había enfocado el rostro de Daniel, el menor de sus hijos.

Aunque el video fue subido con un filtro estilo carboncillo o cómic en blanco y negro, se alcanza a distinguir el perfil del menor, a quien hacía tiempo su mamá no lo mostraba en redes. Inmediatamente los halagos no tardaron en aparecer en la caja de comentarios de la actriz, pues los fans destacan que los pequeños tienen un gran sentido del humor, además de la gran belleza física que heredaron de sus famosos padres.

Recientemente se rumoró que Aracely Arámbula se uniría a las filas de TV Azteca para integrarse como conductora del popular reality show Masterchef México, pues diversas versiones aseguraron que la ex de Luis Miguel había sido vista en las instalaciones de la televisora negociando su ingreso al programa de franquicia internacional. Lo cierto es que fue Anette Michel, la actual presentadora de la emisión, quien aclaró que ella seguirá al frente del popular programa, descartando la participación de Arámbula.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

¿Aracely Arambula sustituirá a Anette Michel en Master Chef? La conductora respondió

Aracely Arámbula tiene dos condiciones innegociables para aparecer en la serie de Luis Miguel

“En cuerpo y alma”: las atrevidas fotos detrás de cámaras del desnudo de Aracely Arámbula que impactó en las redes