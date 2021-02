“Oh, Dios mío ¿voy a morir?”: el aterrador día que Marilyn Manson puso una pistola en la cabeza de su ex estilista

“Hay una cicatriz en mi vida desde ese instante”, así es el crudo recuerdo que la ex estilista Love Bailey guarda de un encuentro que tuvo con el cantante Marilyn Manson (Foto: Instagram de Love Bailey)

“Hay una cicatriz en mi vida desde ese instante”, así es el crudo recuerdo que la ex estilista Love Bailey guarda de un encuentro que tuvo con el cantante Marilyn Manson, quien se encuentra en el ojo público después de ser acusado por más de una mujer de acoso, violaciones y amenazas que han eclipsado su carrera musical.

Febrero inició con una revelación muy fuerte dentro de la industria del espectáculo y que en pocos días revivió la polémica que por años ha acompañado la trayectoria de Brian Warner, nombre real del artista conocido por su estrafalario estilo y sus actuaciones en el mundo del metal.

Evan Rachel Wood detalló los abusos que sufrió por parte de Marilyn Manson cuando sostuvieron un noviazgo hace 10 años, cuando ella tenía 19 años y él 38.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido en el mundo como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era adolescente y abusó horriblemente de mí durante años”, escribió la actriz estadounidense, de 33 años, en su perfil de Instagram y en un comunicado enviado a la revista Vanity Fair.

Evan Rachel Wood detalló los abusos que sufrió por parte de Marilyn Manson cuando sostuvieron un noviazgo hace 10 años

Wood habló de los abusos, manipulación y sumisión que vivió por años al lado de Warner y, aunque han pasado casi 10 años de que terminó su relación, alzó la voz cansada de vivir con miedo a las represalias, injurias o extorsiones.

Este crudo relato impulsó a otras víctimas del cantante, compositor, actor y director de cine estadounidense. Una de ellas es la ex estilista y cineasta visual, Love Bailey, quien recordó que en una ocasión pensó morir en manos del artista cuando éste le apuntó con un arma.

La artista conversó con The Daily Beast sobre lo que vivió durante una sesión de fotos hace una década y que ya había hecho pública a través de sus redes sociales en 2017.

Love Bailey llegó a la casa de Marilyn Manson para montar una sesión de fotos entre el ahora acusado y una actriz en 2011. En aquella ocasión, la artista plástica presenció una escena poco usual al entrar a vestir a la intérprete, quien se encontraba en un estado desorientado y dando tumbos por la habitación, por lo que pensó que estaba bajo el influjo de alguna droga.

“Tuve que arrastrarme sobre sábanas manchadas para llegar a ella y mientras lo hacía, él puso una gran Glock en mi frente”, recordó Bailey sobre el incómodo momento que vivió al lado de cantante norteamericano.

“Recuerdo haber pensado, oh, Dios mío ¿voy a morir? Me sentí impotente, me sentí aturdida y conmocionada. Estaba en este estado en el que me preguntaba, ¿no es demasiado famoso para matarme? Recuerdo todos estos pensamientos pasando por mi cabeza, y aquí estaba yo, esta joven estilista de 20 años tratando de hacer el trabajo y me encontré con una Glock “, añadió en la entrevista concedida a The Daily Beast.

Love Bailey llegó a la casa de Marilyn Manson para montar una sesión de fotos entre el ahora acusado y una actriz en 2011.

“No me gustan las mierdas”, escuchó de voz del cantante que sostenía el arma sobre su cabeza.

Para Love Bailey, Marilyn Manson le apuntó con una pistola para intimidarla y que no revelara nada de lo que presenció al llegar a su casa y especialmente con la actriz invitada a la sesión de fotos.

Y aunque han pasado varios años, está dispuesta a buscar justicia para ella y otras víctimas que sufrieron por el acoso del artista musical: “Creo que estas víctimas, incluyéndome a mí, hemos sufrido estrés postraumático por estos incidentes y él necesita ofrecer reparaciones por el abuso. Necesita ofrecer reparaciones por sus facturas médicas, sus facturas de psicología, sus terapeutas, lo que sea”

“Hay una cicatriz en mi vida desde ese instante. Tomó parte de mi inocencia. Debe ser un ejemplo de que los hombres de la industria no pueden salirse con la suya y que la gente no debería glorificar a personas como esta “, concluyó.

A raíz de estos crudos testimonios, otras voces han surgido para acompañar y apoyar a las víctimas, como en este caso la actriz Amber Heard, que por años ha sostenido duras batallas en contra de Johnny Depp.

La actriz Amber Heard, que por años ha sostenido duras batallas en contra de Johnny Depp, apoyó a las víctimas de Manson

Heard acusó al protagonista de Piratas del Caribe de diversos abusos de manera física y psicológica, por lo que en esta ocasión no dudó en romper el silencio en contra de la violencia.

“... Y sin embargo, ¿nadie ve la tendencia aquí? Todo el mundo quiere etiquetar la pared de un baño, nadie quiere entender la escritura. Evan y yo no somos los primeros en levantar la mano. ¿Terminaste de ignorarlo?”, escribió en su cuenta de Twitter.

