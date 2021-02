Tras criticar a sus compañeros por reunirse en pandemia, Jorge Medina fue señalado por dar un concierto

El cantante cayó en una contradicción, según los comentarios de gran cantidad de internautas (Foto: Instagram @j_medina37)

Hace unas semanas Jorge Medina causó controversia pues se lanzó fuertemente contra varios de sus compañeros del género regional mexicano, quienes se reunieron en un evento que fue duramente criticado, de nombre “Yaki Fest”, pues se realizó en plena pandemia. Se trató de una fiesta/concierto realizada en Mazatlán para celebrar el cumpleaños del cantante, ex vocalista de la Banda El recodo, Luis Alfonso Partida, mejor conocido como “El Yaki”.

Y es que a la fiesta llevada a cabo en el mes de noviembre acudieron diversas figuras del género como José Ángel Ledesma “El coyote”, Pancho Barraza, Grupo Firme, Fuerza Regia, Ernesto Barajas y Humberto Pérez “Kirri” de Enigma norteño, Carlos Sarabia, Alta consiga, Leandro Ríos, Luis Ángel “El flaco”, ex vocalista de Banda Los Recoditos, Uziel Payán, Ulices Cháidez, La ventaja y Alex Talamantes.

Según las imágenes difundidas en los medios de comunicación, ninguno de los asistentes portaba cubrebocas y además se hizo notar la imposibilidad de guardar una sana distancia, hechos que Jorge Medina destacó negativamente, pues cuestionó la clase de seres humanos que son algunas personas que, en medio de la crisis sanitaria que está viviendo gran parte del mundo, se han mostrado faltos de empatía y “ajenos al dolor de los demás”.

A través de un live en su cuenta de Instagram, el ex vocalista de La Arrolladora Banda El Limón de René Camacho criticó a varios de sus amigos y compañeros del ambiente, quienes han participado de reuniones sin tomar conciencia del riesgo que dichos encuentros representan para la salud y la propagación del coronavirus.

Jorge Medina fue enfático y, aunque admitió que muchos de los presentes en el evento son sus amigos y existe un respeto entre colegas, también criticó que se haya llevado a cabo dicha reunión:

“A mí todo ese rollo del “Yaki Fest”, todas esas reuniones de Pancho (Barraza), Grupo Firme…yo sé que les caigo bien y me caen bien y nos respetamos, a mí me cae tan gordo ver esas reuniones, me cae tan gordo ver a toda esa bola de covidiotas haciendo fiestas”, expresó el músico originario del poblado de Cacalotán, en el municipio de Rosario, Sinaloa.

“Yo por eso me cuido, que me digan amargado, que me digan lo que quieran, pero para mí eso es una estupidez, hay que ser muy pendejo para llevarle la muerte a tu familia, soy enemigo de eso, y cuando me dijeron lo del “Yaki Fest” y vi toda la bola de gente junta... yo los quiero mucho a todos, pero qué pendejos son”, declaró la segunda semana de enero.

Ante estas declaraciones, ahora causó confusión el hecho de que Medina se presentó en concierto en el estado de Chiapas, hecho que fue calificado como contradictorio por el público, pues aunque el semáforo epidemiológico del estado se encuentra en amarillo, sigue considerado como un riesgo sanitario.

El intérprete de “Una amante” fue captado a su llegada a dicho estado, donde se justificó ante los medios asegurando que, a diferencia de sus compañeros, él no es responsable de la seguridad de las personas que acudan al concierto para el que fue contratado.

“Una cosa es que tú hagas una fiesta, y otra cosa es que tú seas un profesional que ameniza una fiesta, de lo que pase aquí yo no soy responsable, pues no soy responsable de las medidas sanitarias, sólo el que está haciendo el evento”, dijo el cantante como previniendo las críticas que estarían por venir.

Una vez realizada su presentación, en las redes sociales se ha difundido el video del cantante actuando en la controvertida feria de Zinacantán, Chiapas, que se realizó normalmente pese a las recomendaciones de suspenderla, motivo que le ha valido gran cantidad de comentarios negativos, por la presunta incoherencia en la que cayó. “Mmm, el que pa’ arriba escupe, en la cara le cae. Así de fácil”, “¿en dónde quedó tu crítica?”, son algunos de los múltiples comentarios que recibió el intérprete.

