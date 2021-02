Crimen y tragedia: así fue la supuesta traición que acabó con Valentín Elizalde

Valentín Elizalde (Foto: Cuartoscuro)

En mayo de 2020 Fausto “Tano”, el nombre del primo de Valentín Elizalde se hizo tendencia en redes sociales pues surgió una versión que lo colocaba como un traidor, se dijo que él habría entregado al “Gallo de Oro”, quien el sábado 25 de noviembre de 2006, fue acribillado a bordo de su camioneta después de salir de cantar en el palenque.

En una entrevista a Ventaneando, Marisol Castro, la aún esposa de Tano mencionó algunos hechos que levantaron sospechas respecto del primo del “Gallo de Oro”, como era conocido en la escena de la música regional mexicana: “Pues ese día Tano estaba muy nervioso, extremadamente nervioso”, declaró Marisol en la entrevista para el programa de espectáculos en mayo de 2020, “No quería ir, muchas veces me dijo que no quería ir”.

El día del ataque a bordo de la camioneta negra Suburban iban cuatro personas: Mario Mendoza Grajeda, representante del cantante; Fausto “Tano” Elizalde, su primo y Reynaldo Ballesteros, el chofer; de los cuales únicamente Tano sobrevivió. Según las versiones que han circulado así como sus propias declaraciones, el primo de Valentín bajó de la camioneta y salió huyendo en un taxi que iba pasando por el lugar.

Sin embargo, su nombre se convirtió en tendencia el año pasado por la información dada a conocer en Ventaneando, pues Marisol Castro dijo que - de manera extraordinaria- ese día Tano no acompañó a Valentín a que firmara autógrafos del público como lo hacía siempre.

En diversos momentos, Tano Elizalde había declarado que, según su percepción, Mario, el representante de Valentín Elizalde, pudo haber sido responsable de la muerte del cantante, ya que aparentemente el seleccionó la fecha del evento del que se estaban yendo cuando fueron interceptados por un comando armado.

Pero en realidad, Mario nunca pudo reaccionar ante las acusaciones de Tano, puesto que él viajaba junto a Valentín en la camioneta que fue interceptada cuando pasaba cerca del palenque de Reynosa en Tamaulipas. Después de cerca de 60 disparos, Valentín Elizalde, Mario Mendoza y el chofer, Reynaldo Ballesteros vieron su última noche en la madrugada del 25 de noviembre.

De este ataque, como se mencionó anteriormente, el único sobreviviente fue el primo Tano, quien supuestamente se encontraba recostado en la camioneta pues se sentía mal, y de esto resultó que las balas dirigidas en contra del vehículo no impactaron de manera mortal al primo de Valentín. La versión que da Tano es que, luego que el comando que atacó la camioneta se retiró de la escena, él tuvo la oportunidad de salir y tomar un taxi para irse del lugar.

Al respecto Tano Elizalde resaltó que a él “le habían pegado 7 balazos” ya que resultó herido en cabeza, piernas y hombro. Además explicó que tanto él como Valentín viajaron en la camioneta de la forma que siempre lo hacían: cada uno recostado en una de las filas de asientos y con sus piernas en dirección opuesta.

Sin embargo, Marisol tiene otra teoría: “Ahora que pasa el tiempo, pues por los hermanos de Vale me vengo a enterar que fue él, el que agarró esa fecha y su nerviosismo, pues no lo entiendo” declara en contra de Tano.

De acuerdo con ella fue tras la insistencia del primo que tomaron la decisión de dirigirse hacia Reynosa, en vez de a Tijuana: “Ellos se iban a ir a trabajar a Tijuana y cancelaron porque Tano estuvo insistiendo en irse a Reynosa y Vale no quería ir, eso me dijo la señora Camila, mamá de Valentín, que Vale muchas veces le dijo ‘mamá no quiero ir, pero Tano agarró la fecha y pues tengo el compromiso’ y por eso fue”.

Tano Elizalde aseguró en mayo de 2020 estar preparando una serie de la vida de su primo, “El Gallo de Oro”, que se estrenaría en Netflix, pero que a la fecha no tiene una calendarización precisa pues ha habido diversas polémicas en torno a los derechos de autor, según él, en esa producción se revelarían detalles inéditos sobre el cantante.

Respecto a su escape, dice que en su mente estaba Vale todo el tiempo, “Vale está con vida, le digo ‘no te vayas’. Yo sé que él se despidió de mí de una manera” “Cuando yo me bajo de la suburban veo la tejana de Vale que cae, (estaba) con ganas de recogerla, pero a la vez estaba mi vida de por medio. Recuerdo que le hice la parada a un taxista, no se quiso parar”.

