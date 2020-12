Durante el reencuentro de RBD, Dulce María abrió su corazón en una publicación de Instagram: “Este año ha sido duro y lleno de desafíos”

Dulce María agradeció pasar sus primeras Navidades junto a su hija, María Paula (Foto: Instagram @dulcemaria)

Tras una larga espera, los ex integrantes de RBD se reencontraron en la noche del 26 de diciembre sobre el escenario, e interpretaron los éxitos que catapultaron a la banda juvenil a la fama internacional.

Anahí, Christopher Von Uckerman, Maite Perroni y Christian Chávez unieron sus voces en un concierto que se realizó de forma virtual por el COVID-19. Y mientras ellos entonaban canciones como “Un poco de tu amor”, “Sálvame” o “Solo quédate en silencio”, Dulce María compartió en su cuenta de Instagram la primera postal navideña en la que aparece con su hija recién nacida.

La artista que dio vida a la indomable Roberta Pardo en Rebelde, posó junto a su esposo, el productor Paco Álvarez, y su bebé, María Paula, frente al árbol de su casa, decorado con luces de colores, y en el pie de foto, compartió una reflexión, después de un 2020 muy complicado.

“Este año ha sido duro y lleno de desafíos para todos... Sin embargo, estoy segura que todos tenemos algo que agradecer... Dios mandó el regalo más grande de la vida en un año tan difícil, un año que nos ha hecho aprender a reflexionar y valorar lo realmente importante, la gente a la que le importas, lo poco que necesitamos para ser felices, y lo mucho que nos hacen falta las cosas que no se pueden comprar, poner tu energía y tu corazón en lo que es esencial y alejarte de quien te hace mal o de lo que no te hace feliz”, comenzó la protagonista de Falsa Identidad.

Aunque reconoció que en esta Navidad echa en falta las grandes reuniones familiares, explicó que se siente agradecida por disfrutarlas con su esposo y su bebé, una estrella que les llena “de ternura y esperanza”.

“Deseo que en esta Navidad renazca la esperanza, el amor, la paz y la empatía por los demás. Es la primera Navidad que no paso con toda mi familia (papás, hermanas, sobrinas, etc...). Pero también es la primera navidad que paso con MI familia, la primera que hemos formado gracias a Dios llena de amor y con este pedacito de cielo, mi estrella que nos llena de ternura y esperanza. Les mandamos un gran abrazo, es momento de agradecer todo lo que sí tenemos empezando por la vida. Que Dios los bendiga y les llene de luz y amor”, agregó.

La cantante y actriz mexicana compartió la primera postal navideña con su esposo y su bebé (Foto: Instagram @dulcemaria)

A principios de octubre, en un directo de Instagram, Dulce María reveló las razones que le impidieron unirse a los ex RBD en el concierto “Ser o parecer”, doce años después de la última presentación de la banda en vivo.

Aunque no quería defraudar a sus fans, rechazó participar por su avanzado estado de embarazo, y porque quería centrarse en su proyecto más importante: su primera hija. Además del riesgo que suponía para ella y su bebé la crisis sanitaria del COVID-19.

“A mí obviamente me encantaría estar ahí físicamente, pero como saben pues estoy embarazadísima, por ahí pueden ver mi panza que cada día crece más”, comenzó.

“En este momento yo no puedo ser parte, siendo muy honesta conmigo y con todos los demás, no puedo comprometerme a estar al 100% porque estoy embarazada, estamos en medio de una pandemia que bueno... hasta ahora no han dado fecha de alguna vacuna, de alguna cosa que nos dé como luz verde para decir, ‘bueno, ok’”, explicó entonces la artista, quien insistió en que cualquier otro año habría podido participar en el tributo.

Dulce María no fue la única que amplió su familia en 2020. También Poncho Herrera, el otro ex integrante de RBD que rechazó formar parte del reencuentro, sorprendió al anunciar que se había convertido en padre por segunda vez.

“Este año será recordado por muchos como uno de los peores en la historia. Para mí, el 2020 lo salvaste tú. ¡Bienvenido Nico, aún no sabemos por qué elegiste esta familia. Alias ‘Pandemio’”, escribió el famoso a principios de diciembre en Instagram para dar a conocer la noticia.

