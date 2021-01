“Me vale que me odien”: Pepillo Origel minimizó las polémicas que ha enfrentado

Pepillo Origel no es alguien a quien le importe lo que digan los otros de él (Foto: Instagram @juanjoseorigel)

Juan José Origel, mejor conocido como “Pepillo”, ha estado en el ojo del huracán en los últimos días luego de que publicara en redes sociales que recibió la vacuna contra la COVID-19 en Estados Unidos. “¡Ya vacunado! ¡Gracias USA! Qué tristeza que mi país no me brindó esa seguridad”, puso el presentador de Con Permiso.

Sin embargo, antes de haber desatado la indignación tanto de los internautas como de medios de comunicación internacionales, Pepillo Origel estuvo como invitado especial en el programa Miembros al Aire donde habló de su trayectoria, de su vida como comunicador de espectáculos, entre otras anécdotas que relacionó con los conductores del programa de Unicable.

“Mira, todo mundo tenemos cola que nos pisen”, afirmó cuando le preguntaron si le han inventado rumores por su trabajo como periodista de espectáculos. “No me digas que no y a mí realmente no me importa que me digan, que me saquen... Mira, a lo mejor cuando vivían mis papás sí me dolía que me dieran un trancazo, pero se fueron mis papás y, mira, yo ya dije ‘Ya, a ver que digan de mí lo que sea’”.

Fue por este tuit que el conductor de espectáculos ha sido criticado (Captura de pantalla: Twitter @Pepillo_Origel)

Con todos los años que lleva Pepillo Origel en el medio ya parecería difícil que esté afectado por lo que pueda decir la gente de él, pero afirmó que nunca ha sido amenazado de verdad por hacer su trabajo, mucho menos ha llegado al grado de que lo agredan físicamente.

Incluso dijo que le parece malo que nadie opine de él o sea parte de las tendencias entre la opinión pública: “Al contrario, qué tristeza que me digan que no ando con nadie y que no ando haciendo nada”, expresó al hacer referencia a la polémica en la que se vio envuelto en junio de 2020. En ese entonces apareció una foto suya en redes donde portaba una playera vieja y maltratada al lado de un supuesto hombre que acompañaba al presentador.

Por otra parte, si bien no se ha metido en problemas reales con otras personas, admitió que en buena medida ha sido porque ha guardado mucha información que sabe de mucha gente del medio; cosa que hace, también, para “proteger” a otros: “Si yo contara todo lo que sé de la gente... ¡no, bueno! Ni te digo...” comentó para después decir que no sabe nada grave de los conductores de Miembros al Aire más que de Jorge Van Rankin.

Durante el programa recordó cómo se metió en situaciones incómodas con algunos famosos (Captura: YouTube @Unicable)

Pepillo Origel reconoció que su larga trayectoria le ha servido para desarrollar carácter. Todos los programas que ha conducido lo llevaron a conocer gente de todo tipo, de la cual sabe que hay algunas que lo odian. Al preguntarle por el nombre de dichas personas, Origel no quiso decir sus identidades y se limitó a responder: “Me vale. Me vale m*dre que me odien”.

En contraste con cómo vive actualmente el periodismo de espectáculos, Pepillo Origel mencionó que los conductores y reporteros de esa sección ya son “todos conocidos” y que era necesario meter a gente nueva. Al mismo tiempo, coincidió con los conductores del programa que las notas que hay en medios de comunicación y redes son cada vez más exageradas para generar clicks: “Es lo que a la gente les está gustando (el morbo)”.

No hay que olvidar que toda la polémica en la que Origel está envuelto ahora tiene se desató en Twitter y que la gran mayoría de los comentarios negativos que ha recibido son por parte de usuarios de redes sociales que lo han tachado de irresponsable.

Cree que ya vivió todo lo que tenía que vivir (Captura: YouTube Juan José Origel)

El revuelo generado a raíz de la publicación de su foto donde le aplican la vacuna ha escalado al grado de que ahora suponen que Origel corre el riesgo de perder su VISA y pagar una multa de hasta 15 mil dólares por haber hecho turismo de vacunas. No obstante, si se compara con la reacción y todo lo que dijo durante su aparición en Miembros al Aire, el que opinen mal de él poco o nada le importaría al periodista de espectáculos.

Más bien, aseguró, se siente realizado: “Pues sí, soy feliz. Como ya dije, ya hice lo que tenía que hacer, sigo viviendo muy a gusto, tengo a mi familia muy padre, tengo a amigos muy poca m*dre, ¿qué me faltaría?”.

MÁS SOBRE EL TEMA:

Una foto de “Pepillo” Origel junto a otro hombre causó furor en Twitter y él ya habló: “Les vamos a decir de dónde salió”

“Tuve que venir a EEUU”: “Pepillo” Origel presumió que ya se vacunó contra el COVID-19 y en redes sociales lo atacaron

Gustavo Adolfo Infante salió en defensa de Juan José Origel: “Fue una vacuna”