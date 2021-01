Estas son las primeras imágenes del esperado final de “Keeping up with the Kardashians”

Foto: E! Entertainment Television

Después de 14 años al aire, el reality show Keeping up with the Kardashians llegará a su fin este 2021. Tal como lo anunció Kim Kardashian-West en una carta que dirigió a sus seguidores, el programa televisivo está a tan sólo tres meses de llegar a su irremediable desenlace.

El canal de televisión E! Entertainment lanzó un primer adelanto de cómo será el emotivo final del programa, en el que se repasan los icónicos recuerdos del reality, desde “Don’t be j-king rude!” hasta a Kim Kardashian tomándose selfies mientras Khloe Kardashian va camino a la cárcel.

“Esta ha sido una de las mejores experiencias de mi vida”, “No creímos que nadie querría ver un show sobre nuestra alocada familia” y “Solo me siento realmente bendecida de tener la oportunidad de haber hecho esto. Tenemos muchos recuerdos”, son algunos de los comentarios que los miembros de la familia Kardashian-Jenner emitieron en el adelanto.

La vigésima temporada llegará a las pantallas latinoamericanas el próximo 27 de abril a las 10:00 de la noche a través del canal de televisión E! Entertainment y promete una montaña rusa emocional llena de drama, discusiones y hasta un posible segundo embarazo de Khloé.

“Es con gran pesar que hemos tomado la difícil decisión como familia de decir adiós a Keeping Up with the Kardashians. Después de lo que serán 14 años, 20 temporadas y numerosos programas derivados. Estamos más que agradecidos con todos ustedes que nos han visto durante todos estos años”, escribió Kim desde su cuenta de Twitter en septiembre del año pasado.

“A través de los buenos tiempos, los malos tiempos, la felicidad, las lágrimas y las muchas relaciones de hijos. Siempre apreciaremos los maravillosos recuerdos y las innumerables personas que hemos conocido en el camino”, continuó.

Sobre las razones que llevaron a la familia Kardashian-Jenner a terminar la emisión del reality, habló la matriarca Kris Jenner en una entrevista en el show de Ryan Seacrest concedida a finales del año pasado.

“Vas a hacerme llorar de nuevo. Realmente no lo he (asimilado todavía). Me desperté y estaba en el gimnasio a las cinco con Khloé y Kim, y nos sentamos ahí, nos miramos y dijimos: ‘Vaya, qué viaje’”.

La empresaria admitió que estaba consciente de que la familia había tomado la mejor decisión posible. No obstante, se han enfrentado a un cúmulo de emociones por dejar atrás algo tan fundamental.

“Estamos muy agradecidos por cada momento que tuvimos y ahora esto nos deja las mejores películas caseras del mundo”, bromeó Kris.

El icónico episodio final de la serie fue pensado desde un inicio por Kris (AP Photo/Matt Sayles, file)

El icónico episodio final de la serie fue pensado desde un inicio por Kris, quien supo desde un primer instante que el show alcanzaría el sorprendente número de 20 temporadas.

Así lo contó Heather McDonald en una entrevista a Caitlyn Jenner: “Siempre recuerdo que Kris solía decir en las alfombras rojas: ‘Final del show en la temporada 20, Kylie Jenner se casará'. Que no creo que Kylie se case, pero ellas en verdad llegaron a la temporada 20″.

Catorce años después, este presunto plan que tenía Kris no parece ser viable. Sin embargo, se adelanta que el final del show será sumamente emocional y cardiaco para todos los seguidores de la influyente familia.

Por otra parte, se ha discutido mucho sobre los temas que posiblemente tocará esta vigésima temporada, que, de acuerdo con lo reportado por TMZ en julio pasado, dejará de lado los problemas entre Kim y Kanye.

