“Estamos con César”: Lupita D’Alessio reapareció en Instagram para hablar de la agresión a su hijo

Por medio de su cuenta de Instagram, la cantante Lupita D’Alessio compartió un mensaje a sus seguidores donde habló sobre la agresión que vivió su hijo César. Señaló que por el proceso jurídico que empezaron como parte de la denuncia no puede dar más detalles de la violencia que sufrió César D’Alessio.

“Aquí estoy como mamá”, fueron las palabras que dijo durante el video. Como un pilar fundamental de su familia usó las redes sociales como medio para posicionarse ante los acontecimientos que sufrió su hijo menor, “Solamente salgo para dar la cara y decir que todos estamos con César”, señaló.

La cantante dijo estar afectada por la situación que vive su familia, “estamos tratando de estar bien emocionalmente”. Aceptó que ella no está en las mejores condiciones emocionales por lo ocurrido pero mostró su apoyo sincero a su hijo.

La misma madrugada del miércoles el cantante fue al Ministerio Público a levantar su denuncia (Foto: Facebook de Cesar D'Alessio)

Además, en el video explicó que ya están en camino de realizar las acciones correspondientes para la solución de este caso. Al ya existir una investigación previa de la situación, Lupita D’Alessio explicó que por el momento César no puede dar ninguna declaración pública, pero cuando llegue el momento adecuado lo hará.

El video lo subió este jueves cerca de las 18:00 horas, un día después de que su hijo compartiera en un live la denuncia pública, habló cerca de 44 segundos para explicar cuál era su posición y mostrar apoyo a la situación de César para llevar a cabo las órdenes judiciales correspondientes. Jorge D’Alessio comentó la publicación diciéndole a su mamá que no le debe explicaciones a nadie por lo ocurrido.

La madrugada del miércoles 16 de diciembre, por medio de su cuenta de Instagram, César D’Alessio transmitió un video donde explicó que su novia y él fueron victimas de violencia ejercida supuestamente por el político político Arturo Montiel, ex gobernador del Estado de México tras ofrecer un concierto de 5 horas.

"Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó de su casa", palabras de Cesar D'Alessio Fotos: @cesardalesio/IG (capturas de pantalla)

El joven cantante dijo en su video que sin ningún motivo Montiel empezó a golpearlo hasta sangrarle el rostro: “Me agarraron a golpes, el señor Arturo Montiel del PRI me sacó de su casa. Este es mi estado, me abrió la cabeza. Pido justicia”, fueron las palabras con las que inició su transmisión.

Además señaló a Arturo Montiel, miembro político del Partido Revolucionario Institucional (PRI), como el responsable de aquello que les llegue a pasar a la pareja de cantantes. Detalló que dentro de la golpiza participaron elementos de su equipo de seguridad y el hijo de Montiel.

“Vengo saliendo de un evento, temo por mi vida, pensé que me iba a morir. El señor Arturo Montiel del PRI me contrató para tres horas, hice cinco horas de evento. Me sacó a golpes su hijo, estoy con mi novia que trabaja conmigo. No existió ningún motivo por el cual me tuvieran que agarrar a golpes. Encerraron a mi novia en un coche para poder agarrarme a golpes. El señor Arturo Montiel es un corrupto y un hijo de la chingada”, fueron declaraciones que hizo en una segunda transmisión para denunciar los abusos que sufrieron.

Supuestos miembros de la familia Montiel salieron a desmentir las declaraciones del hijo de la Leona Dormida.

“Nos están amenazando de muerte, nos están diciendo que nos vayamos de aquí. Si nos pasa algo, si nos morimos, es culpa del señor Arturo Montiel... él me hizo esto, el señor Arturo Montiel me partió la madre, el señor Arturo Montiel y su familia me hicieron esto. Me siento amenazado”, añadió.

Más tarde César borró las publicaciones realizadas, justificó su acción al decir que por el inicio de la investigación judicial los video podrían entorpecer el caso.

