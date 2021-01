La fuerte acusación de Pepillo Origel: Vicente y Alejandro Fernández ya se vacunaron contra el COVID-19

El periodista desconoce si Vicente Fernández Jr. o doña Cuquita también fueron inmunizados (Foto: Instagram de Alejandro Fernández)

Las primeras jornadas de vacunación contra COVID-19 han llevado esperanza a todo el mundo y es en México donde se estableció que en primera instancia se aplicará el antídoto sólo el personal de primera línea, pero a pesar de esta instrucción, el periodista Juan José Origel reveló que Vicente Fernández y sus hijos Alejandro y Gerardo ya fueron beneficiados con la inmunización.

El comunicador, mejor conocido como Pepillo Origel, comentó en un video de YouTube que los Fernández ya fueron vacunados e incluso destacó que él mismo busca dónde beneficiarse con el medicamento.

“La vacuna está aquí, y me enteré, ¿quién creen que ya se vacunó? Ya recibieron la vacuna don Vicente Fernández, el ‘Potrillo’ (Alejandro) y hasta Gerardo, su hermano. Ya los vacunaron”, dijo en el clip publicado ayer.

Pepillo resaltó que no sabe si Vicente Fernández Jr. o doña Cuquita, esposa del “Charro de Huentitán”, también recibieron la vacuna.

“A estos tres Fernández ya les pusieron la vacuna, qué maravilla. Yo ando viendo por donde muevo cielo, mar y tierra para que me vacunen. No sé si a doña Cuquita (esposa de Vicente Fernández) también, yo me enteré de estos tres”, dijo muy feliz para sus 15.700 suscriptores en YouTube.

El periodista, que también estuvo al frente de Ventaneando hace más de 20 años, destacó la labor de los médicos, enfermeros y demás personal de la primera línea que ya también fueron vacunados.

Como era de esperarse, los internautas expresaron su inconformidad ante lo revelado por Juan José Origel y es que en nuestro país se establecieron diferentes etapas para acceder a la vacuna contra la COVID-19.

De acuerdo con lo estipulado por las autoridades mexicanas, el personal de la salud de primera línea deberá recibir la vacuna en primera instancia y durante este mes, por lo que ni Vicente Fernández ni sus hijos deberían ser acreedores de esta inmunización.

“Qué coraje que estos personajes ya recibieron la vacuna, mientras que los pasantes de medicina no”, “Los Fernández compraron la vacuna que es para médicos y enfermeras”, “Lo que es tener dinero e influencias porque todavía no les tocaba” o “La corrupción imperante y el influyentismo, hay gente que así creció y lo ve normal”, fueron algunos de los comentarios en el video de Pepillo Origel, quien no se ha pronunciado al respecto.

Tampoco los Fernández se han pronunciado al respecto, aunque Alejandro sí ha estado activo en su cuenta de Instagram. “El Potrillo” publicó algunas historias en su red social y una fotografía con el texto: “Sin importar lo que pasó ayer, cada amanecer hay que decirle a la vida: ‘aquí voy otra vez’ #relexion”.

El calendario de vacunación COVID-19 en México establece que después del personal de salud continuarán en la lista las personas de la tercera edad y sería cuando Vicente Fernández y Pepillo Origel podrían acceder al antídoto. Este sector tendrá que estar completo para finales de marzo de este año.

Al concluir la vacunación en todas las personas de la tercera edad, tanto en grandes ciudades, como en pequeñas comunidades, se continuarán con pacientes de enfermedades crónicas y maestros.

Las personas más jóvenes serán los últimos en vacunarse y este es el rango en el que entra Alejandro y Gerardo Fernández.

Un caso muy polémico

Hace unos días el vocalista del grupo Intocable, Ricardo Muñoz, causó gran controversia porque “presumió” a sus seguidores que ya había accedido a la vacuna contra el COVID-19, y luego de las duras críticas emitidas en su contra por tratarse de una persona ajena al sector médico y al grupo vulnerable de afección ante el virus, calificó su afirmación como “un tema delicado”.

Aseguró que su acceso a la vacuna no tuvo nada de ilegal ni se valió de influyentismos, sino que aprovechó una oportunidad que se le presentó anunciada por el propio personal médico del estado de Texas.

