“¿De dónde sacó eso?”: Silvia Pinal refutó a Ortiz de Pinedo sobre situación de la Casa del Actor

Silvia Pinal, actriz y empresaria, dio su opinión sobre la crisis por la que pasa la Casa del Actor, asilo inaugurado por Mario Moreno “Cantinflas”. En días anteriores, el actor y productor Jorge Ortiz de Pinedo declaró que la Casa del Actor está en serios problemas que la mantienen en números rojos. Esto, dijo Ortiz, significaba que la casa asilo podría desaparecer y que parte del problema era la pandemia de COVID-19.

En entrevista con el programa Ventaneando, el productor de ¡Qué madre tan padre! confesó que necesitaban apoyo económico y que era necesario que la Asociación Nacional De Actores (ANDA) pagara el dinero que debía desde hace tiempo a las personas de la tercera edad que viven del apoyo de la Casa del Actor. Según informó el propio Ortiz de Pinedo, la deuda asciende a 15 millones de pesos.

No obstante, Silvia Pinal, quien fue secretaria general de la ANDA, aseguró que no era posible que aquel refugio para actores retirados pudiera estar al borde del colapso. En entrevista para Sale el sol, afirmó que quien haya dicho que la Casa del Actor está en crisis está mintiendo.

“Quien le ha dicho eso, no le está diciendo en verdad. Se lo voy a preguntar (a Jorge) de dónde sacó eso, porque no, no. La obra que hemos hecho nosotros ahí está”, afirmó. No hay que olvidar que esta diva también es fundadora de la Asociación Rafael Banquells, dedicada a dar apoyo económico a actores, entre otras cosas. Dicha asociación también es una de las fuentes monetarias para que la Casa del Actor pueda subsistir.

Silvia Pinal afirmó que nunca ha dejado de ayudar a la casa de descanso y que ha sido un continuo trato para asegurar que la gente mayor esté a salvo. Otra de las razones por las que consideró que Jorge Ortiz de Pinedo estaba mintiendo o exageraba sobre la situación real de la Casa del Actor eran las condiciones en las que viven los adultos mayores en este sitio:

“La gente está ahí y están agradecidos. A veces no podemos darles muchas cosas, pero en general se les ha dado. (...) Si va usted allá, vea usted que comen muy bien, que están bien tratados”, afirmó.

Cuando Jorge Ortiz explicó la situación de la Casa del Actor, exhortó a Jesús Ochoa, que está a cargo de la ANDA, a que se hiciera responsable por el hogar de “ancianos” que necesitan cuidados especiales o, tan siquiera, un espacio donde resguardarse.

Al cuestionarle sobre el papel del sindicato de actores en todo el asunto, la actriz de Soy tu dueña no niega que parte de la responsabilidad tenga que ver dicha asociación, pero trató de señalar que en realidad es un sindicato que igualmente ha brindado su apoyo:

“La ANDA siempre ha tenido sus porqués. Porque a veces les falla una cosa, a veces les falla otra cosa, pero ahí está. Es una asociación que nos ayuda en lo que necesitamos cuando lo necesitamos”. Incluso aprovechó para quejarse del trato que tienen las personas que reciben antes de que estas lleguen a la casa de asilo: “No los tienen, ni los mantienen, ni les dan. Para quitarse el rollo que es tener un viejito de esa edad, no los mandan a nosotros muy tranquilamente”.

Respecto a otros temas, Silvia Pinal habló un poco de cómo ha vivido la pandemia y de la llegada de la vacuna al país. Sobre lo segundo respondió que no tenía idea de si vaya a aplicársela. “Ah, no sé. Acaba de llegar, creo, la vacuna... Voy a ver al doctor y le voy a preguntar, porque si la necesito por protección, pues me la pongo. Pero si me dicen que no me la ponga por algo, etcétera... no me la pongo”.

