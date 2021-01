“Lo veo desesperado”: Abogado de Eleazar “N” se retira del caso del actor acusado de violencia intrafamiliar equiparada

Se esperaba que la audiencia de Eleazar Gómez se llevaría a cabo este 6 de enero (Foto: Fb/Eleazar Gómez)

Han pasado varios meses desde que se dio a conocer la noticia que conmocionó a la opinión pública, cuando el conocido actor Eleazar Gómez, quien comenzó su carrera siendo sólo un niño en el grupo musical de pop coreográfico Los Rollers Gómez a finales de la década de los 90, fue acusado de abuso familiar equiparado por su entonces pareja, la modelo peruana Tefi Valenzuela, quien denunció al histrión luego de haber incurrido en violencia física contra ella.

Desde aquel momento en que el protagonista de Atrévete a soñar acaparó los marcadores de las redes sociales y las notas de espectáculos, mucho se ha comentado de su caso, pues después de la declaración de Valenzuela, la también modelo centroamericana se ha mantenido en un bajo perfil ante los medios de comunicación en espera de que el caso evolucione.

Con este contexto, y tras meses sin salir del Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encuentra confinado el actor de 34 años, ahora el abogado inicial de su caso declaró que ya se retira que de la querella legal, pues el caso que le atañe ya se sale de su injerencia, y de hecho hasta ya cambió de residencia.

Laura Bozzo criticó la manera en que "la mamá de Eleazar lo educó" tras sus acusaciones de abuso (Foto: Eleazar Gómez / IG - Laura Bozzo / IG)

Y es que el día 6 enero pasado se habría de llevar a cabo la segunda audiencia del actor, sin embargo ésta se postergó debido a las disposiciones oficiales en la Ciudad de México donde se instauró el semáforo rojo frente a la emergencia sanitaria que establece un resguardo generalizado para la mayoría de los giros comerciales.

Ahora Froylán Díaz, licenciado en derecho y hasta hace pocos días abogado defensor del actor, acaba de anunciar que retiró del caso. Así lo dijo el jurídico en una de sus intervenciones con reporteros a las afueras de los juzgados en la Ciudad de México:

“Desde el mes de diciembre ya no estoy a cargo del caso de Eleazar [Gómez]”, reveló al programa mexicano de televisión Venga la Alegría de TV Azteca. “Por motivos de salud me tuve que retirar; de hecho, ya no estoy en México”.

Tefi Valenzuela decidió no lanzar al mercado el tema musical que había grabado con Eleazar (Foto: Instagram de Tefi Valenzuela)

Y es que independientemente de su renuncia al controvertido caso en el que se le juzga al ex novio de Danna Paola de haber violentado e intentado estrangular a la modelo peruana que lo denunció, el defensor continuará con el seguimiento y brindando su ayuda y asesoría a los nuevos representantes legales de Eleazar con el fin de conseguir las mejores condiciones legales para el también integrante de la extinta banda de pop coreográfico Miss XV.

Al respecto, a la programada audiencia que fue suspendida al iniciar el año 2021, Froylán consideró que dicha jornada jurídica tendrá lugar en un par de meses más, debido a las condiciones actuales de la emergencia por coronavirus, ante la cual la Ciudad de México continúa en semáforo rojo.

“El asunto están las mejores manos; seguiré apoyando en lo mejor posible pero ya hay personas que se está encargando de la investigación”, agregó el abogado. “Así como están los tiempos, creo que [la audiencia] se va a ir hasta marzo”.

Zoraida Gómez, hermana del actor, acudió al domicilio de Tefi a recoger las pertenencias de Eleazar (Foto: Instagram@zoraidagomezmx/@tefivalenzuela/@eleazargomez333)

Froylán Díaz también ofreció algunos detalles sobre la situación personal por la que atraviesa el participante de la telenovela La mexicana y el güero. Asegur+o que desde su detención ha recibido el apoyo de toda su familia e incluso, “lo han estado visitado” y desde el momento de la denuncia “nunca ha estado solo”. También comentó que cuál es el estado anímico de Eleazar Gómez.

“Creo que desesperado sí [está], sobre todo por la suspensión de términos”, explicó. “Lo veo desesperado, pero va a haber una sentencia y eso se va a tener que cumplir”, reveló.

