“Pide tatuajes a todas”: perturbadoras revelaciones sobre las costumbres de Eleazar “N” con sus parejas

El actor tenía un patrón para relacionarse con las mujeres (Foto: Instagram de Eleazar Gómez)

Eleazar “N” continúa preso en el Reclusorio Norte por agredir a su ex pareja Stephanie Valenzuela, lo que ha impulsado a sus ex parejas a revelar varios detalles íntimos de su comportamiento, como que se acercó a ellas siguiendo un patrón muy marcado y las enamora siguiendo reglas establecidas para todas sus conquistas.

Según Elia Ezrré, el actor se comporta de manera muy similar con todas sus ex parejas. La modelo explicó que las chicas relacionadas con Eleazar han sufrido de maltratos psicológicos y físicos, pero además recibieron regalos similares, las mismas canciones dedicadas y hasta la petición de hacerse un tatuaje como símbolo de su amor.

Ezrré confesó a Ventaneando que esto lo detectó al conversar con otras ex parejas de Eleazar, principalmente con Jeannette Karam y Vanessa López.

“Nos dimos cuenta de muchas similitudes. Que todo era un patrón de conducta, un patrón al escoger a las parejas, nos dimos cuenta de muchas cosas y nos hizo abrir los ojos”, recordó ante las cámaras del programa de espectáculos.

(Foto: Instagram @eliaezrre)

Elia detalló que tanto ella como Karam y López tienen un dije similar de corazón, además de que fisícamente tienen rasgos parecidos.

“No recuerdo cuántos meses cumplíamos, pero me regaló ese collar... recuerdo que Vanessa subió una foto donde tenía esa cadenilla y ahora que me tocó hablar con Jeannette, me contó que ella tiene el mismo collar. Nos dedicó las mismas canciones”, explicó.

Elia Ezrré sorprendió a todos al revelar que Eleazar “N” la presionó para que se hiciera un tatuaje, el cual también pidió a todas sus predecesoras.

“Otro patrón de conducta son los tatuajes. Que nadie se haga un tatuaje con él, siempre pide tatuajes a todas sus novias”, resaltó.

La modelo destacó que si bien, no les pide el mismo diseño a todas, sí deben tener una figura o símbolo de su amor por él.

“Es diferente, pero sigue siendo un tatuaje. Jeannette no quiso, pero sí se lo pidió... la verdad es que está pequeño y no se ve”, comentó sobre el diseño de rayo que tiene en uno de sus dedos.

Eleazar “N” fue detenido en la colonia Nápoles, en la Ciudad de México, a inicios de noviembre y después de haber supuestamente golpeado, mordido e intentado estrangular a la también cantante de origen peruano, Stephanie Valenzuela.

(Foto: Instagram de Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela)

Aunque Tefi Valenzuela, como también se le conoce, ya perdonó de corazón a su agresor, insistió en continuar con el proceso hasta las últimas consecuencias porque quiere darle una lección y que no exista una víctima más en el historial del actor.

Por su parte, la defensa de Eleazar “N” ha manifestado que el histrión se encuentra en la disposición de conciliar y someterse a una terapia para no volver a ejercer violencia hacia las mujeres.

Además el actor se ha quedado sin el respaldo de las personas que hasta inicios del escándalo manejaron su carrera artística y también fue reemplazado por Ferdinando Valencia en las grabaciones de la telenovela La Mexicana y el Güero, con lo que el productor Nicandro Díaz y Televisa se desmarcaron de la controversia y el caso.

Elia Ezrré, Jeannette Karam y Vanessa López, así como otras ex parejas de Eleazar “N”, alzaron la voz para revelar que también sufrieron varios abusos por parte del actor, aunque no quisieron denunciarlo públicamente por temor al escrutinio público.

