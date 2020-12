“Estaríamos velando a mi hermana”: revelan que Eleazar “N” le manda mensajes a Tefi Valenzuela desde el Reclusorio exigiéndole el perdón

El actor Eleazar “N” lleva poco más de un mes en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, donde se encuentra en espera de una siguiente audiencia por el proceso que sigue por violencia familiar equiparada en contra de su ex pareja, la modelo peruana Tefi Valenzuela. Dicha audiencia se llevará a cabo tentativamente el día 6 de enero de 2021 y mientras tanto, deberá pasar las fiestas decembrinas en prisión.

Pero su reclusión no ha impedido que el también cantante se mantenga en comunicación con la joven agredida, pues aseguran que Eleazar incluso le envía mensajes vía celular en los que le exige que le otorgue el perdón porque “necesita trabajar y tiene mucha hambre”.

En entrevista para la revista TVyNovelas, Fran Valenzuela, hermano de la víctima, dio a conocer que el actor, quien hasta hace pocos días se le podía ver en los capítulos que alcanzó a grabar de la telenovela La mexicana y el güero, se comunica con ella de forma exigente desde la cárcel.

Fran aseguró que Eleazar la amenazó, por lo que su hermana vive con miedo hasta de salir a la calle. Así lo dijo: “Cuando hubo un ofrecimiento de ‘Vamos a arreglar las cosas, ¿qué quieres?’, mi hermana en ningún momento aceptó porque no necesitaba nada (…) Yo ahorita estoy solucionando cosas porque ella está asustada, anda con miedo por lo mismo que él la ha amenazado. Hay que ser bien caradura para que, encima de que le pegas, la quieras amenazar. Mi hermana no puede ni salir a la calle tranquila porque piensa que le pueden hacer daño”.

El hermano de la modelo reveló que incluso en su momento Eleazar “alardeó” de tener un familiar poderoso que podría interceder en su caso para beneficiarlo:

“En ese momento le dijo: ‘ Mi tío es tal (persona), ¡ya te fregaste y te voy a fregar en México!’. Lógicamente lo primero que yo hice fue regresarme a vivir con ella. Ahora mi hermana está sola y me da miedo… ¿cómo es que este señor ha seguido con el celular en todo momento? A mi hermana le ha estado diciendo ‘Soluciona las cosas’ y ni siquiera ha existido el arrepentimiento de parte de él ”

Lo que más le causa asombro a Fran Valenzuela es el hecho de que en ningún momento el hermano de Zoraida Gómez ha dado visos de humildad o arrepentimiento, sino que por el contrario son exigencias las que tiene para quien fuera su novia:

El cree que no ha hecho nada malo, le dice ‘¡Ya soluciona esto! Me muero de hambre, ¡tengo que ir a trabajar, ya apúrate!, ¡Ven y da el perdón!’. Ni siquiera es bueno para decirle: ‘¡Discúlpame, por el amor que tuvimos! Cometí un grave error. Por favor, veamos la forma de solucionar’, y eso es lo que más le duele a mi hermana, que no exista arrepentimiento por parte del señor”.