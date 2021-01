Julián Gil celebró el cumpleaños de su hijo Matías, a la distancia y sin patria potestad

El protagonista de “Por amar sin ley” felicitó a su hijo (Foto: Instagram)

A unos días de confirmar que contrajo COVID-19 y lo complicado que le resultó encontrar una cama disponible en los hospitales de la Ciudad de México, Julián Gil dejó claró que ya se olvidó de su pleito con Marjorie de Sousa, pero no de su hijo Matías, quien este miércoles cumplió 4 años.

Julián Gil y Marjorie de Sousa protagonizaron por casi tres años una dura batalla en los tribunales capitalinos por la custodia del menor de edad, pero fue al inicio del 2020 cuando el actor decidió no luchar más y alejarse completamente del pequeño que nació en 2017.

Desde entonces se supo que la actriz venezolana es la responsable total del cuidado de Matías, mientras Gil está obligado a otorgar una pensión mensual a pesar de que no tiene contacto alguno con el niño de 4 años.

A pesar de esta situación y que en más de una ocasión el intérprete puertorriqueño dijo haber superado el conflicto con su ex pareja, esta mañana sorprendió a sus más de 3.5 millones de seguidores de Instagram al refrendar su paternidad.

(Foto: Instagram de Julián Gil)

“Feliz cumple Mati. Muchas bendiciones hijo, 4 añitos”, escribió el actor que actualmente participa en ¿Qué le pasa a mi familia?, bajo la producción de Juan Osorio.

El emotivo mensaje pronto llamó la atención, ya que el actor lleva varios años sin reunirse con su hijo debido a la intensa batalla que mantuvo con Marjorie de Sousa en los tribunales mexicanos.

Muchos de los amigos de Gil lo apoyaron en esta significativa publicación e incluso recordaron que el tiempo le dirá a Mati quién es su padre.

“Felicidades Mati, que Diosito te cuide de todo mal”, escribió por su parte Patricia Ramosco, hermana de Julián y tía del pequeño que hoy cumple años.

Marjorie de Sousa también le dedicó un mensaje a su hijo. En sus redes sociales compartió algunas fotografías que documentan el crecimiento del pequeño y palabras de aliento.

(Foto: Instagram de Marjorie de Sousa)

“¡¡¡Increíbles 4 años!!! ¿¿¿En qué momento se fue el tiempo tan rápido??? Pero bueno dicen que los amores bonitos se viven intensamente y se nos va el tiempo volando. Tú eres mi amor pleno, infinito, ese que todos los días me muestra lo que es amar, contigo aprendo, vivo, despierto y te puedo decir que eres mi felicidad. Por ti todo mi amor, para ti siempre todo”, escribió la famosa en su red social.

“Gracias hijo, eres el amor más bonito que tocó mi corazón, el que sana, el que me saca las mejores sonrisas, el que siempre entiende mis formas de mirar, el que sabe leerme por completo, el que por más lejos que esté me siente y me cuida. Para ti siempre deseo un mundo lleno de posibilidades infinitas de amor, de todo lo hermoso que Dios le puede dar a un corazón tan bonito como el tuyo”, añadió al lado de cinco postales de su maternidad.

“Mati gracias por tanto, caminos difíciles, pero al final siempre terminan llenándonos de muchas carcajadas. Te amo infinito mi amor bonito. Mamá. Feliz cumpleaños mi niño sol”, concluyó la orgullosa actriz venezolana.

El cumpleaños de Matías llega justo después de que sus padres concluyeran el amplio pleito legal que impulsaron por casi tres años y que ambos continuaran con su vida con nuevos amores. Él al lado de la conductora Valeria Marín y ella con el empresario Vicente Uribe.

Marjorie de Sousa ya no quiere que Julián Gil tenga la patria potestad de su hijo Matías (IG: marjodsousa/ juliangil)

Fue en diciembre pasado cuando se habló por primera vez del noviazgo de Sousa con Uribe, y el mismo Julián Gil declaró al programa El Gordo y La Flaca: “Yo creo que ella también tiene el mismo derecho a ser feliz, igual que yo, a todos nos viene bien una pareja, a todos nos viene bien el amor, en ese sentido pues muy contento, las cosas no se han venido dando como uno quiere pero creo que las cosas el tiempo las va acomodando”.

Apenas ayer se publicó en la revista TV Notas, que la actriz venezolana ya planea su boda al lado de Uribe, con quien inició un noviazgo hace poco más de 10 meses.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

“Que apele a su consciencia”: Julián Gil habló sobre la nueva pareja de Marjorie de Sousa

Julián Gil regresó a México pero sigue sin poder ver a su hijo tras perder custodia con Marjorie De Sousa

“Su cheque mensual le llegará sin falta”: hermana de Julián Gil envió un fuerte mensaje a Marjorie De Sousa