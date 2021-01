Youtuber Ixpanea acusó a Yayo Gutiérrez por tener fotos y videos íntimos de varias mujeres

En un video de casi 20 minutos, la youtuber mochilera contó su historia con el rostro de NoMeRevientes (Captura: YouTube ixpanea)

En medio de la polémica a raíz de que la youtuber Nath Campos publicó ayer un video donde denuncia al influencer Rix de haber abusado sexualmente de ella, otra persona de la plataforma digital se une a las acusaciones. Esta vez se trató de Ixpanea, joven dedicada a subir videos de viajes, entre otros.

En un video de casi 20 minutos, la joven de Mexicali mostró su apoyo a Nath. Así, hizo referencia a una publicación de su propio canal donde Ixpanea hablaba de experiencias malas con otros youtubers, misma que, afirmó, ya está oculta: “Me gustaría empezar este video primero pidiéndole una disculpa a Nath”, dijo.

Afirmó que le daba “mucho coraje” ver comentarios donde atacaban a Nath Campos, porque “(Empezaron) A decir que era su culpa”. De este modo, explicó que su intención con aquel video de denuncia no era por audiencia, sino un “grito de coraje”.

Ixpanea empezó su canal de YouTube en 2009 (Foto: Instagram @ixpanea)

Así, cuando la youtuber mochilera por fin pudo hablar de su propio caso, admitió que en el pasado no se atrevió a decir el nombre de su agresor por varios de motivos. Uno de ellos fue “porque me dio mucho miedo. Porque según yo esa persona es mi amigo, pero ya me di cuenta de que no es mi amigo”.

En ese punto del metraje, Ixpanea finalmente mencionó el nombre de Yayo Gutiérrez. Le dio la razón a sus seguidores cuando estos lograron deducir que hablaba de él cuando la youtuber contó su historia en 2019. “Le dije ‘¿De mí no tienes nada?’. Y me confesó que tenía un video mío. Yo en ese momento me emp*té, le aventé la computadora y le dije que lo borrara”, contó.

“Esta historia comienza hace 10 años”, expresó. “Cuando apenas empezaba en YouTube. Yo conocí a Yayo por otras personas de YouTube y nos empezamos a llamar por videollamada (...). Yo tenía 18 o 19 años, empecé a hablar mucho con él (con Yayo) por videollamada”.

En otro video de 2019 contó este caso donde sólo dijo que una persona que conocía tenía un contenido íntimo suyo (Captura: YouTube ixpanea)

Al parecer Yayo Gutiérrez e Ixpanea eran amigos desde hace tiempo, de ahí que la joven de 27 años tuviera acceso a la computadora del youtuber. A pesar de que este le aseguró que borró el video que tenía, ella buscó entre sus archivos para verificarlo. Para su mala suerte, no sólo encontró el mencionado clip, sino todo un back up con varias fotos y videos de otras mujeres.

“Él tenía una carpeta que se llamaba ‘Fun’, Tenía muchísimas, muchísimas carpetas con nombres de chicas, de las cuales yo conocía a cuatro y eran youtubers en ese tiempo”, explicó. “Yo nunca le dije nada a estas chicas. Yo en el momento lo único que hice fue borrar esa carpeta”.

Expresó su indignación de que el youtuber del canal NoMeRevientes tuviera no sólo un video íntimo suyo, sino de otras mujeres sin importar si eran para uso propio para masturbarse. “Independientemente de que no lo pasara (a otras personas) y que era sólo para él, no me importa. (...) Me quedé traumada de por vida”.

La youtuber de Mexicali invita a sus seguidores a no callarse si viven casos de abuso de cualquier tipo (Foto: Instagram @ixpanea)

Otro de los motivos que llevara a Ixpanea a hablar del tema y señalar a Yayo fue por una charla con una de sus amistades: “Que hace poco una de mis mejores amigas me confesara que esta persona le escribió solamente para mandarle y pedirle nudes, cuando ella ni siquiera le había escrito, me hizo darme cuenta de que nunca va a cambiar”.

En todo momento se mostró arrepentida por no haber hablado del tema durante los 10 años donde tuvo contacto con Yayo. Sin embargo, señaló que parte del problema era su aprecio por él: “Yo sí estaba muy enamorada de él, por eso llegué a hacer ese tipo de cosas”, dijo al hacer referencia a que aceptó actitudes agresivas por parte del youtuber, entre los que había comentarios obscenos.

Pero también habló de la importancia de romper la normalización de este tipo de violencias y que hay que alzar la voz ante cualquier tipo de abuso. “Yo quiero pensar de la forma más positiva que por esto más personas van a alzar la voz. Tenemos que dejar de hacer eso. Tenemos que dejar de quedarnos calladas”.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La youtuber Nath Campos acusó al influencer Rix de abusar sexualmente de ella

El lado oscuro de los youtubers: influencers que evidenciaron abusos o acoso en su industria

Tundieron a YosStop y Luisito Rey por su postura en caso de Nath Campos: los calificaron como “mezquina” y “machista”