Transmitida en Televisa y en medio de la polémica por un supuesto contrato: a 25 años de la boda de Lucero y Mijares

Lucero desmintió que su boda fuera un montaje organizado por Televisa, y aseguró que no hubo ningún contrato (Video: Youtube/Bajo el Brillo de un Lucero)

Corría el 18 de enero de 1997, cuando millones de mexicanos prendieron sus televisores para seguir desde sus hogares uno de los eventos más mediáticos que se recuerdan: el enlace matrimonial de Lucero y Mijares.

La pareja había empezado su noviazgo aproximadamente dos años antes, en 1995, cuando ella grababa la telenovela Lazos de amor.

En ese tiempo, el famoso intérprete de Para amarnos más, considerado uno de los galanes más deseados del país, había comenzado a pretenderla. Y enviaba al camerino de Lucero enormes ramos de flores con la intención de conquistarla, porque ella no tenía tiempo para citas amorosas por la exigencia del rodaje.

“En esa novela ahí sí yo no veía la luz. Para hacer los tres personajes era todo muy complicado. Y el pobre así pues pretendiéndome y empezamos a ser novios”, recordó la artista recientemente, en una entrevista con la periodista Mara Castañeda.

Los esfuerzos del músico dieron sus frutos, y los dos se convirtieron en una de las parejas más queridas de México.

El 18 de enero de 1997, hace hoy 25 años, caminaron hacia el altar, para unir sus vidas por siempre.

Lucero aseguró en un video de Youtube que se casaron felices y muy enamorados (Foto: Pinterest)

Se casaron en el mágico Colegio de las Vizcaínas de la Ciudad de México, al que asistieron más de 700 invitados. Y como si se tratara de una boda de la realeza británica, decenas de cámaras grabaron en directo cada detalle de la ceremonia, que se transmitió en vivo en la cadena Televisa, bajo la conducción de Silvia Pinal.

Una preciosa Lucero entró en la Iglesia de la mano de su padre. Su vestido, con escote bardot y una larga cola, cautivó a los presentes y a los telespectadores.

“Vi vestidos, yo me acuerdo que hasta tuve chance de ir a Nueva York, muy elegante... la verdad les cuento que no encontré uno que me gustara. Yo tenía pensado algo... el tipo de vestido que yo quería. Sabía que no quería que fuera marfil, color hueso, tenía muchas ideas... Sí quería parecer una princesa, sí dije: “Yo quiero ser la novia más hermosa del mundo mundial’”, contó en noviembre de 2020 la cantante, en un video publicado en su canal de Youtube.

“Afortunadamente, conocí a un diseñador maravilloso en México, me parece que él tenía origen italiano, Claudio Sala, tipazo... Él empezó a hacer bocetos y cuando me enseñó el dibujo que él tenía planteado me leyó la mente, le dije: ‘Claudio, ese es el vestido que yo quiero, ese es el vestido que yo soñé'”.

El evento fue uno de los últimos transmitidos por Emilio Azcárraga, quien falleció en abril de 1997 (Foto: Pinterest)

El enlace, que fue para ella “un cuento de hadas”, se convirtió en el evento televisivo nacional más visto de 1997, con una cifra histórica de 52 puntos de rating. Ella pasó a ser conocida como “la novia de México”, y todavía hoy la ceremonia se recuerda como “la boda del siglo”.

Sin embargo, el acontecimiento también se vio envuelto en polémica, y muchos aseguraron que se trataba de un matrimonio arreglado, y que habían firmado un contrato con la cadena Televisa. Unas versiones que Lucero desmintió en 2020.

“Ha habido muchas especulaciones alrededor de esto (...) Fue muy comentado el tema de que la boda se pudiera ver en la televisión. De hecho, fue una de las primeras bodas que se televisaron, me refiero al mundo de la música hispana; estábamos acostumbrados a ver bodas de la realeza, de otros artistas en otras partes del mundo, pero en el mundo hispano no se usaba tanto”, comenzó la artista en un podcast que publicó a principios de agosto.

Lucero y Mijares se separaron en 2011, tras 15 años de matrimonio (Foto: cuartoscuro.com)

Según la protagonista de Soy tu dueña, ellos no planeaban retransmitir su boda. Fue una idea de Emilio Azcárraga Milmo, conocido como “El Tigre”, quien fuera dueño y fundador de Televisa.

“Cuando yo empecé en mi carrera en Televisa hace muchos años, el señor Azcárraga, que mucha gente le decía ‘El Tigre’, en paz descanse, tenía un cariño muy lindo por mí y yo por él. [...] Cuando se entera que estamos por casarnos, fue cuando me dijo: ‘A mí me gustaría mucho que toda la gente en México pueda verte el día de tu boda, que pueda verte casándote”, continuó la famosa.

“Y me dijo: ‘No se puede invitar a todas las personas que quisiéramos verte, que quisiéramos que te vieran el día tan importante en tu vida, pero nos gustaría mucho poderlo transmitir en la televisión”, agregó.

Así, la grabación de la boda fue un regalo que los novios hicieron a su público, a sus fans, una especie de muestra de agradecimiento por el apoyo incondicional. Pero en ningún caso se trató de una unión falsa gestionada por Televisa.

“Hablando de rumores y de todo lo que se decía alrededor de todo esto, se inventó que Manuel y yo teníamos un contrato y que nos casábamos por haber firmado un contrato, exclusiva de pasarla en la televisión. Tanto se dijo, tantas historias y leyendas que se van inventando y se decía que casi casi en el contrato se decía cuántos hijos teníamos que tener y cuánto tiempo de matrimonio... puras bobadas, puras cosas fuera de todo contexto”.

La hija de Lucero y Mijares, Lucerito, se ha convertido en una de las estrellas más prometedoras de México, al haber heredado el talento de sus padres (Foto: Captura de Pantalla, Canal de Mijares en Youtube)

La artista mexicana, que tenía 27 años el día de su boda, aseguró que se casaron muy felices, y que ella nunca pensó en divorciarse.

“Claro que nos casamos perdidamente enamorados, felices, con la ilusión de formar una familia. Los dos estábamos solteros en ese momento, nunca nos habíamos casado antes y era nuestra máxima ilusión, nuestro sueño, nuestra boda... Tenía 27 años... Tan enamorada, y tan feliz y contenta de compartir mi vida con el hombre que yo en ese momento sabía que era el indicado y con quien yo quería formar una familia”.

Durante su matrimonio, tuvieron dos hijos, José Manuel y Lucerito, quienes hoy tienen 15 y 19 años.

Aunque la pareja fue considerada durante mucho tiempo una de las más emblemáticas y consolidadas del mundo del espectáculo en México, en 2011 anunciaron su separación.

De haber seguido juntos, hoy estarían cumpliendo sus bodas de plata.

