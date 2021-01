Los últimos desesperantes días de Robin Williams

Video: enFilmin.

A seis años de la muerte de Robin Williams, un nuevo documental explora cómo fueron los últimos días del actor debido a la Demencia con cuerpos de Lewy, una condición mental que lo sumió en la depresión, confusión, angustia eterna y finalmente lo llevó a la quitarse la vida.

Ahora, un nuevo filme, El deseo de Robin, de Tylor Norwood, explora cómo esta enfermedad lo abordó, cómo luchó él contra ella y qué pudo haber pensado o sentido en esa última etapa.

Al actor de El club de los poetas muertos y Jumanji nunca le diagnosticaron esta enfermedad, aunque sí estaba experimentando sus daños que se sabrían después de su muerte.

Robin Williams murió el 11 de agosto de 2014 Foto: (EFE)

“Es una enfermedad devastadora, mortal, rápida y progresiva”, explica el neurólogo Bruce Miller por primera vez.

“Estuve viendo cómo afectó a su cerebro. Me di cuenta de que ésta era la forma más terrible de Demencia con cuerpos de Lewy que había visto jamás. No había ningún área que no estuviese afectada. Me sorprendió mucho que Robin pudiera caminar o moverse”, continuó explicando en este documental Miller.

Si bien se vuelve imprescindible la explicación del neurólogo, más aún lo hace el relato de su última mujer, Susan Schneider.

Ella revela que sufrió largos episodios de insomnio y delirios, así como un temblor en su mano izquierda del que se dieron cuenta en el rodaje de Una noche en el museo 3.

“Cuando llevábamos un mes rodando, teníamos claro, tanto yo como todos en el plató, que a Robin le pasaba algo. Veíamos que le estaba costando como nunca recordar las frases y combinar las palabras correctas con la actuación. ‘No sé qué me pasa, ya no soy yo’, me decía. Me llamaba a las diez de la noche, a las dos de la mañana, a las cuatro... diciendo: ‘¿Se puede usar algo de lo que he hecho? ¿Doy mucha pena?’. Yo le tranquilizaba diciendo: ‘Sigues siendo tú, sólo tienes que recordarlo’”, explica el director de la película, Shawn Levy.

El actor estaba sufriendo Demencia con cuerpos de Lewy sin saberlo, los síntomas incluían movimientos involuntarios pero lo que más le afectó fue la angustia mental con aluciaciones o angustia Foto: (AP)

El deseo de Robin se ajusta a la idea de biopic oficial ya que su tercera esposa y viuda Susan Schneider, mantiene un eje central de lo que se comparte en el filme.

Buena parte del documental se centra en limpiar el nombre y la memoria de Williams de los rumores y el ruido mediático que envolvieron la noticia de su suicidio.

La película explica y divulga las características específicas de la demencia con cuerpos de Lewy a partir de los síntomas que presentaba Williams (deterioro mental, alucinaciones, delirios, paranoias... y esos temblores que se asemejan a los del párkinson), que tanto desconcertaron y atormentaron al propio actor y a su entorno.

En el documental “Robin’s Wish”, centrado en los últimos meses de vida del intérprete, hay un momento particularmente desgarrador en el que Schneider señala el momento en que se dio cuenta de que Williams estaba teniendo dificultades para comprender la realidad.

Robin con su tercera esposa Susan Schneider y su hija Zelda Foto: (AFP)

El actor había estado sufriendo de insomnio, por lo que los médicos le pidieron a la pareja que duerma en habitaciones separadas. Schneider, recordó la reacción de su marido, que le preguntó: “¿Significa que estamos separados?”.

“Ese fue un momento realmente impactante”, recordó Schneider en una entrevista reciente en el programa Today. “Cuando con tu mejor amigo, tu pareja, tu amor, te das cuenta de que hay un abismo gigante en alguna parte y no puedes ver dónde está. Eso simplemente no se basa en la realidad. Fue un momento difícil”.

En ese momento tanto ella como su esposo no sabían lo que en verdad sucedía. Schneider lo descubrió tiempo después. La autopsia determinó que había estado sufriendo una forma de demencia incurable que tiende a manifestarse de forma agresiva en el cerebro y suele aumentar el riesgo de suicidio y que incluye la depresión entre sus muchos síntomas.

“Robin y yo sabíamos que estaban sucediendo muchas más cosas. Robin tenía razón cuando me dijo: ‘Solo quiero reiniciar mi cerebro’. En ese momento, le prometí que llegaríamos al fondo de esto. Simplemente no sabía que sería después de su muerte”, recordó su viuda, quien escribió un ensayo titulado “Un terrorista en el cerebro de mi marido” para la revista Neurology en 2016.

El deseo de Robin se estrena este viernes en la plataforma Filmin.

