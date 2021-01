“Jamás la podrán alcanzar”: Abraham Quintanilla se lanzó contra el grupo La Mafia por asegurar que abrieron el camino para Selena

Abraham Quintanilla y Selena han sido tema de conversación las últimas semanas debido al estreno de la serie que relata su vida (Foto: Facebook Abraham Quintanilla / La mafia)

Abraham Quintanilla, padre de la recordada estrella Selena, se encuentra en medio de la polémica pues se lanzó en descalificativos contra la agrupación La mafia, esto luego de que la banda originaria de Houston, Texas, presuntamente asegurara que ellos “le abrieron el camino en la música” a su famosa hija.

La controversia comenzó cuando el patriarca de la familia escribió una publicación en Facebook retomando las supuestas declaraciones de La mafia:

“Estos dos payasos realmente no sé qué es su queja. Cuando Selena y los Dinos empezaron su carrera musical, Selena tenía nueve años y todo el grupo eran adolescentes. Selena y los Dinos abrieron un show de La mafia, y ahora ellos dicen que son ellos los que le dieron el comienzo a Selena, lo que realmente es una estupidez de parte de ellos. Selena y los Dinos sobrepasaron a La mafia y Selena ahora es una artista y una leyenda mundial que, La mafia, aunque vivieran 200 años, jamás la podrán alcanzar, no sean envidiosos”, escribió el controvertido padre de la cantante de Bidi bidi bombom.

La familia Quintanilla a mediados de los 80, cuando buscaban hacerse de un lugar en la escena chicana (Foto: Instagram@abquintanilla3)

Más adelante en su mensaje, el señor admitió que no fue un solo concierto el que Selena y los Dinos le abrieron a la banda, sino tres.

“Selena y los Dinos abrieron tres shows para La mafia cuando Selena tenía 10 años, y ahora sólo por eso ellos piensan que hicieron la carrera de Selena. Desde ese momento estos chicos, Selena y los Dinos, los han sobrepasado. Selena es ahora una leyenda mundial y ellos nunca la van alcanzar. Así que ahora están anunciando que ellos tratarán de hacer una serie de televisión”, agregó Abraham.

Tras la polémica declaración del también padre de Suzette y A.B Quintanilla, la agrupación liderada por Oscar de la Rosa y Armando Lichtenberger Jr. no dudó en compartir su versión también en las redes sociales.

Armando compartió un extenso mensaje adjuntando un ticket de la época donde se ve el nombre de La mafia, y por debajo, el de la banda de Selena y sus hermanos.

"La mafia" compartió un boleto de un concierto de aquellos años (Foto: Facebook)

“Como uno de los ‘payasos’, me gustaría dejar claro que la única razón por la que comentamos sobre Selena es porque los medios siempre nos hacen preguntas, ya que es un hecho bien conocido en nuestra industria de nuestra asociación con Selena y los Dinos a finales de los 80 y principios de los 90”, inició su mensaje Lichtenberger Jr. “Conocimos a Selena en 1984 cuando creo que Selena tenía unos 13 años en Angleton Texas en el Bobby Joes Club. Estábamos promocionando nuestro nuevo sencillo Mi loca pasión y Oscar seleccionaba a los fans de la audiencia para subir al escenario y cantar la canción y una niña pequeña agitaba la mano para elegirla y era Selena”, expresó.

Además, confirmó que la diva del Tex Mex estuvo de gira con ellos, por lo que, gracias a ello, Selena y los Dinos lograron más reconocimiento en Estados Unidos.

“Después del espectáculo, el señor Quintanilla junto con la familia salieron a nuestro autobús y se presentó a sí mismo y a la familia. Se hizo amigo de nuestro manager en ese momento Henry Gonzales (hermano de Oscar). Comenzamos a llevar a Selena y los Dinos de gira en 1986. Ella viajó por todo Texas con nosotros como invitada especial y realizó su último show con nosotros en 1991 en The Summit en Houston, junto con nuestros otros invitados especiales esa noche, Roberto Pulido y Emilio Navaira. Nunca dijimos que le dimos el comienzo, pero hemos declarado hechos sobre nuestras amistades. Todos tenemos personas que nos ayudan en nuestros inicios, ya que siempre le damos crédito a Little Joe y la familia por ayudarnos en nuestros inicios. No hay nada degradante en decir que Selena abrió shows para nosotros”, recalcó.

La banda se encuentra en confinamiento y esperan retomar su gira para cuando la situación sanitaria lo permita (Foto: Facebook)

Finalmente el músico no dudó en hacer énfasis en la amistad que formó con la cantante que falleció en 1995 a los 23 años.

“En 1989 Selena y los Dinos fueron parte de un gran festival en Rosenberg, Texas, que encabezaba La mafia. El promotor tenía pequeños colgantes de micrófono de oro macizo hechos para los cantantes principales, uno para Oscar y dos de los otros grupos. Oscar sintió pena por Selena porque no se le dio uno y él le dio su micrófono de oro, que luego le fue devuelto a Oscar en el funeral porque la familia sabía cuánto amaba ese regalo. De hecho, hay algunas fotos publicitarias en las que lleva ese micrófono de oro. Como ya puedes imaginar, hay muchas, muchas historias de nuestra amistad”, reveló, para posteriormente compartir una: “La última vez que vi a Selena fue en 1994 cuando vino con su mamá a Houston para ver nuestros nuevos estudios de grabación. Las llevé a comer a uno de sus restaurantes cajún favoritos en la ciudad y prometí ir a Corpus para ver su nueva boutique, que lamentablemente no pude visitar hasta el día de su funeral”.

Finalmente destacó la trayectoria musical de su grupo, que ya cuenta con cuatro décadas:

“Terminaré diciendo que la única razón por la que respondí a su tonta publicación es porque mi banda La mafia ha trabajado demasiado para ser irrespetado de esta manera por él diciendo que estamos “celosos y siguiendo al líder”, hemos sido bendecidos con 41 años de carrera y si Dios quiere muchos más. Amamos la música y amamos a nuestros fans y trataremos de seguir creando grandes recuerdos para ellos. Selena se ha convertido en un ícono mundial y siempre atesoraré mi amistad con ella con orgullo y alegría”, finalizó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

La noche en que Selena y Los Dinos encantaron a Verónica Castro

Abraham Quintanilla y Luisito Rey: las situaciones que llevaron a los fans a comparar al papá de Selena con el de Luis Miguel

“Ella es una gran inspiración”: Selena Gomez reveló su opinión acerca de la “Selena: La serie”