Poncho de Nigris nunca se aprovechó de La Tigresa pues no le robó ni un peso

Poncho de Nigris e Irma Serrano fueron vinculados sentimentalmente a inicios de la década de los 2000 (Foto: Instagram@ponchodenigris/Cuartoscuro)

Luego de que Poncho de Nigris fuera señalado por Luis Felipe García, el sobrino de Irma Serrano La Tigresa por presuntamente haberla despojado de bienes materiales hace casi 20 años, cuando ambos sostenían una relación cercana que mucho se especuló que se trató de un romance entre la legendaria actriz mexicana y el entonces nuevo valor de los medios de comunicación, ahora el regiomontano respondió a la acusación.

El familiar de la artista aseguró en días pasados para el programa Hoy que tanto Poncho De Nigris, como Gerardo de la Borbolla y Patricio Zambrano abusaron de la confianza de la Tigresa y derrocharon su dinero.

Ante estas declaraciones, De Nigris fue tajante e incluso desafió al sobrino de la intérprete de La Martina para que “le pusiera un micrófono” a la actriz y le pregunte por él, pues se siente confiado en que de ocurrir esto, ella sólo expresaría buenos comentarios sobre él.

Hace unos días el conductor fue señalado como responsable de haber contagiado de coronavirus a un carpintero que laboró en su casa (Foto: Instagram @ponchodenigris)

Además, el conductor originario de Nuevo León aseguró que Serrano podría estar cautiva en su casa de Chiapas, siendo su sobrino quien la mantiene en ese estado “por conveniencia”, pues dejó entrever que respondería a intereses económicos.

“Se adueñó de ella, una mujer que estaba sola, y se aprovechó de ella para quedarse con sus propiedades, me imagino, no sé si aún tenga dinero todavía, pero sí, yo no toqué ni un peso”, dijo De Nigris para el programa Hoy.

El influencer de 44 años aseguró también que sólo estuvo un corto periodo de tiempo al lado de la artista: “A mí me gustaría que esa persona (su sobrino) le dé el micrófono a la señora y que le preguntaran por Poncho de Nigris, y si tocó un peso de algo de ella. Seguro que ella va a decir: ‘Ponchito nada que ver, lo vi un mes en mi vida’, porque nos vimos un mes que estuvimos dándole celos a Pato (Zambrano) y luego ya regresó con el Pato”, dijo.

El conductor asegura que se acercó a Irma Serrano para "darle celos" a Patricio Zambrano (Foto: Cuartoscuro)

El modelo recalcó que nunca le quitó un peso a la famosa mexicana y detalló que él se compra sus cosas y no necesita depender de una mujer como La Tigresa: “Pero yo no le toqué ni un peso. Pueden preguntarle a ella, seguro que va a decir: ‘Nunca le regalé nada, nunca nada que ver’. Yo me compro solo lo que tengo, no ocupo. Sí me sorprende mucho que me metan a mí en eso”, dijo.

Hace unos días De Nigris estuvo en medio de la polémica pues tras superar su infección de COVID-19, el conductor fue acusado de contagiar a uno de sus empleados, quien desafortunadamente falleció en el mes de diciembre. El famoso regiomontano se volvió blanco de varias críticas desde que el carpintero que trabajaba en su casa tuvo un destino fatal tras contagiarse de coronavirus.

De Nigris fue señalado de “asesino” en las redes sociales porque, según sus detractores, él fue el responsable de contagiar a Arturo Medrano, el carpintero que trabajó por varias semanas en su domicilio. Tras el deceso, el también cantante respondió a la polémica y aseguró que todo se trata de ataques contra su persona e incluso ha estado al pendiente de la familia afectada por el deceso de su trabajador.

De Nigris también estuvo en medio de la polémica por enseñarle a su hijo de 7 años a disparar un arma de fuego (Foto: Instagram @ponchodenigris)

“Nos enteramos que falleció ayer y estuve en comunicación con la familia. Nos contagiamos por las mismas fechas, él tuvo síntomas antes que yo. Estuvimos platicamos, tenía 29 años y lo siento mucho... lo que no entiendo es que ahora dicen que nosotros lo contagiamos porque vino a trabajar a la casa, al departamento”, destacó De Nigris en un video presentado por Chisme en Vivo.

“Estoy sacado de onda porque me empiezan a mencionar después de que salí del COVID y me pegó bien fuerte... Estamos hablando de una difamación de manera directa al decir que somos asesinos porque lo contagiamos. Estamos en una pandemia, no sabemos quién contagia a quién”, añadió en entrevista con Elisa Beristain y Javier Ceriani. Además resaltó que si el virus lo adquirieron juntos fue por trabajar y no por disfrutar de una fiesta.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Poncho de Nigris reveló que toma suero con Dexametasona para enfrentar al coronavirus: qué dicen los expertos de esto

Me está cargando el payaso”: Poncho de Nigris habló de su lucha contra COVID-19

Poncho de Nigris hablando de sus síntomas de COVID