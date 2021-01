Entre opulencia y romance: así fueron las vacaciones de Peña Nieto en Punta Cana junto a Tania Ruiz

Tania Ruiz (Foto: Instagram@taniaruize)

Enrique Peña Nieto se ha mantenido alejado de los reflectores a pesar de que su gestión como Presidente de México ha sido expuesta en más de una ocasión y existen varias denuncias contra miembros de su gabinete. Pero aunque su imagen ha permanecido oculta por casi dos años, sus más recientes vacaciones de invierno no pasaron desapercibidas y se supo que se hospedó con su familia y su novia Tania Ruiz en una lujosa villa ubicada en Punta Cana, en República Dominicana.

De acuerdo con el programa de espectáculos de Telemundo, Suelta la sopa, la ex familia presidencial disfrutó de un exclusivo descanso navideño lejos de los escándalos y acusaciones en contra del político originario del Estado de México.

En las imágenes presentadas se puede ver una alberca y playa privada, así como amplias habitaciones e instalaciones de descanso adecuadas para seis personas: Peña Nieto, su novia Tania Ruiz, su madre y los tres hijos que procreó con Mónica Pretelini.

Los comentaristas catalogaron este lugar como un “paraíso” en medio de Punta Cana, con aguas cristalinas, amplias áreas particulares y un costo que ronda los USD 8.000 o 5.000 por noche.

Peña Nieto y su familia podría disfrutar de unas muy costosas vacaciones de invierno

Fue Ailinn Mujica, presentadora de Suelta la sopa, quien dio más detalles de cómo ha sido la vida del ex mandatario mexicano.

“Al parecer, Enrique Peña Nieto se encontraba en España y viajó a Dominicana para pasar la Navidad y el Fin de Año con amistades y familiares. Llegaron el 22 de diciembre, parece, para quedarse hasta principio de enero, pero como les gustó mucho el paraíso en donde estaban y extendieron el contrato de la casa para quedarse, dicen por ahí, hasta el 16 de enero. Así que imagínense son aproximadamente veititantos días”, comentó la actriz y conductora cubana.

Juan Manuel Cortés, por su parte, confirmó que estas vacaciones sirvieron para reencontrar a Peña Nieto con sus hijos, su madre y Tania Ruiz, ya que por las restricciones sanitarias impuestas por la pandemia no se habían encontrado desde hace muchos meses.

“No sólo se reencontró con Tania Ruiz, con quien me dicen, se va a quedar hasta a febrero. No en esta villa de República Dominicana, me dicen que están en otro lugar, pero de que se encuentran juntos, se encuentran juntos”, comentó.

“No estaba Tania con su hija, porque su hija pasó Año Nuevo con su papá en Los Cabos. Lo único cierto es que este romance entre Peña Nieto y Tania Ruiz continúa y lo que vemos es que Peña Nieto no tiene intenciones de vistar México”, añadió.

Explicó que en las imágenes del festejo compartidas por Paulina y Alejandro Peña se ve a la madre del ex mandatario, a quien tampoco había visto desde hace mucho tiempo.

Mujica también quiso distanciar a Angélica Rivera de estas lujosas vacaciones y es que recientemente también fue señalada por la revista TV Notas por disfrutar de un muy costoso descanso pero en Aspen, Colorado.

“En esta programa vimos en el aeropuerto que Angélica viajó con sus hijas en un vuelo comercial y ni siquiera era una aerolínea cara. En Aspen muy pocas personas van a hacer compras, porque se van a esquiar”, dijo ante las afirmaciones de la publicación mexicana.

(@sofia_96castro/Grosby)

Tanto Paulina como Alejandro Peña compartieron varias imágenes de su reunión familiar el pasado 31 de diciembre del 2020 y fue así que supimos que Tania Ruiz también festejó con ellos la festividad.

El hijo del político mexicano además compartió fotografías con los hermanos Luis y Santiago Miranda, hijos de Luis Miranda Nava, actual diputado federal por el PRI, quien ocupó diversos cargos en la gubernatura como presidencia de EPN y además es padrino de Nicole, la hija menor del ex mandatario. Igual se pudo apreciar a Fernando Tena, novio de Paulina Peña e hijo del ex futbolista y entrenador de Bravos de Juárez, Luis Fernando Tena.

Tania Ruiz festejó el año nuevo con la familia de Enrique Peña Nieto (Foto: Instagram @Taniaruize)

La gestión de Peña Nieto en la Presidencia de México ha sido evidenciada en más de una ocasión porque los funcionarios de más alto nivel, como Salvador Cienfuegos, Rosario Robles o Emilio Lozoya, han sido denunciados de diferentes delitos y se encuentran bajo proceso ante las autoridades de Estados Unidos y México.

