“Es mentira”: la mamá de Geraldine Bazán se defendió tras señalamiento de Alex Kaffie

Luego de que ayer el periodista de espectáculos Alex Kaffie publicara una columna en el Heraldo de México, en la que afirmaba que la madre de Geraldine Bazán podría ser citada a declarar por las autoridades debido a la filtración del video íntimo del actor Gabriel Soto, la señora Rosalba Ortiz negó dicha información y aseguró que se trata de algo falso que no tiene fundamentos.

Con la finalidad de aclarar su versión de los hechos, Rosalba Ortiz habló con Infobae México sobre lo sucedido y trascendió que la información que manejó Kaffie para hacer su columna es falsa pues no tiene referencias para que ella sea involucrada en la filtración del video de Gabriel Soto.

Esa persona, Alex Kaffie ha sido demandado por daño moral ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y ha tenido que que reparar el daño por 500 mil pesos. Costó cuatro años y usa mentiras para hacer sus notas. Lo que pasa es que la gente no tiene tiempo, no tiene dinero o la paciencia para demandarlo. Yo te comento que eso es mentira, a mí no me han citado ni me citará nadie porque no tengo nada que ver. Es falso