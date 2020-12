“Tenemos diferentes ideales”: hija de Cynthia Klitbo ofreció disculpas a su mamá tras tacharla de homofóbica y clasista

La joven ha dicho que la fama de su madre le ha afectado en la escuela (Foto: Instagram)

Hace dos días, Elisa Lira, la hija de Cynthia Klitbo se volvió tendencia en las redes sociales por despotricar en contra de su mamá, pues la tachó de clasista, homofóbica y racista, e incluso aseguró que habría deseado nacer y crecer en otro hogar, palabras que retomaron los cibernautas y generaron atención a la joven de 14 años y su polémica relación con su mamá.

Luego de captar la atención mediática, ahora Elisa decidió publicar un comunicado ofreciendo una disculpa pública a su madre. Fue a través de su cuenta oficial de Instagram donde la adolescente compartió un texto dirigido a la cadena Univisión, que fue el medio que dio a conocer la noticia de las duras palabras que emitió la chica en contra de su madre. Elisa ahora afirmó que nunca tuvo la intención de dañar o perjudicar la imagen de la estrella de telenovelas y que si destapó sus diferencias familiares fue derivado por un ataque de coraje.

“Aquí tienes una nueva nota. Fue mi culpa, estaba molesta, mi madre no dijo nada de eso, sólo tuvimos una discusión y no sabía cómo desquitarme, por eso borré los mensajes y ustedes deberían de saber eso. Deberán saber que muchos jóvenes escriben cosas sin pensar”, detalló y recalcó que no siente mas que amor incondicional por la actriz, con quien se encuentra en Perú desde inicios de noviembre grabando una serie.

La adolescente aseguró que su mamá minimizó el hecho de que consiguió sus primeros 58 mil seguidores en TikTok , motivo que la entristeció (Foto: Captura de pantalla)

Y es que Cynthia se ha dedicado a criar a Elisa como madre soltera desde que sufrió el abandono del padre de la joven, por lo que la adolescente indicó que la actriz siempre ha sido una mujer buena y generosa con ella, haciendo ver que si tuvieron rencillas se debe a una situación casual al interior de la convivencia familiar.

“Amo a mi madre, es una mujer comprensiva y buena, tenemos diferentes ideales, pero no es una mala persona. Lo siento, pido una disculpa pública a mi madre, y espero que entienda y me perdone”, destacó en una subsecuente instastory.

“Espero que Univisión por favor vea esto y que mi madre sepa que lo siento, lo siento mucho porque siempre le he causado problemas. Hablaré con ella sobre el tema y por favor les pido que ignoren los mensajes. Es por eso que borré los mensajes porque estuvo mal. Ella es la mejor madre…sólo que tenemos ideas diferentes y es totalmente válido (a veces). Por favor, perdóname, mamá. Le agradezco por haber sido mi madre y lamento todo”.

La joven se mostró muy arrepentida y busca que el público "olvide los mensjaes" (Foto: Captura de pantalla)

Por su parte y casi al mismo tiempo, la actriz de melodramas como El privilegio de amar, compartió que se encontraba en un restaurante mexicano en Perú con su hija, sintiendo la nostalgia de estar en tierra azteca. Y es que ya hace algunos meses Klitbo había comentado ante la prensa que de vez en vez tenía diferencias con su hija, al igual que muchas otras madres con hijos adolescentes.

Ya el pasado mes de mayo, Klitbo dijo que Elisa le solicitó ya no hablar más de ella de manera pública en los medios de comunicación, pues para ella representa una exposición innecesaria ante la gente y ante sus compañeros de la escuela: “Me dijo ‘mamá, tú eres artista’, por favor no balconees mi intimidad porque me cuesta consecuencias en la escuela y no me gusta’ y pienso respetarla”, contó la actriz para el programa Venga la alegría.

Elisa Lira se encuentra en Perú con su mamá. donde deberá permanecer 4 meses más por motivos laborales de la actriz (Foto: Instagram)

También el pasado mes de agosto, la actual novia del comediante Rey Grupero reconoció ser una madre muy exigente, y admitió que esa disciplina al interior de su hogar le ha traído ciertos reclamos por parte de Elisa. “Sí, soy una madre estricta; de hecho, hace poquito me lo estaba diciendo mi hija, que soy muy estricta, demasiado. Ella ahorita salió con 9.6 de calificaciones, yo estoy feliz, pero me dice que a veces siente como que nunca es suficiente, que soy muy exigente con ella”, contó la actriz a TVyNovelas.