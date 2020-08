“Perdí un bebé con Gattorno”: Cynthia Klitbo narró su difícil camino de 11 años para convertirse en madre

La actriz contó que se sometió a varios tratamientos para lograr embarazarse

Como tantas otras mujeres en el mundo, Cynthia Kiltbo sufrió para poder embarazarse. La actriz experimentó con varios procedimientos hasta que después de 11 años logró concebir a su única hija, Elisa Fernanda Lira.

La famosa de 53 años abrió su corazón para contar el calvario que vivió para convertirse en madre, desde que sostenía un romance con el también actor Francisco Gattorno en la década de los 90.

Klitbo resaltó que recurrió a varios métodos para concretar su deseo de engendrar. De la forma natural, procedimientos in vitro e inseminaciones artificiales, fueron algunos de los métodos que ocupó la actriz y que concluyeron sin éxito.

“Cuando empecé a querer tener un bebé fue con Francisco. Nosotros ya teníamos la edad suficiente y había la necesidad de tener un bebé, pero no se me dio hasta 11 años después”, contó en entrevista con Ventaneando.

Cynthia Klitbo relató su tortuoso camino para convertirse en madre (Foto: Instagram de Cynthia Klitbo)

Cynthia Klitbo relató su tortuoso camino para convertirse en madre y por el que se sometió a varios tratamientos con la intención de concebir un bebé.

“Llegué a tener una inseminación artificial. En aquel entonces no te daban foto, sólo te decían complexión delgada, de tal país y en dibujo te decían la forma de la nariz, el ojo”, dijo para el programa de espectáculos de TV Azteca.

“Ya tiene más de 20 años y yo dije ‘no voy a estar esperando para tener un hijo con un señor'. Entonces nos sentamos con todas mis amigas y fue una tarde muy agradable porque unas decía ’éste porque tiene bonitos ojos'”, dijo para el programa de espectáculos de TV Azteca.

Klitbo también habló de lo doloroso que fue para ella enfrentar la pérdida de uno o varios bebés: “Perdimos un bebé (con Gattorno); después perdí otro de un in vitro... muchos no pegaron pero ese ya estaba pegado y se perdió como a los 15 o 20 días y lloré espantoso, para mí fue muy trágico, fue una depresión muy grande la que yo tuve”.

“El hecho de ilusionarme y perder al bebé. El bebé que tienes con la persona que amas y adoras, es muy triste, me fui para abajo en una depresión espantosa. Y el de Francisco se perdió con todo y Trompa de Falopio porque fue un embarazo extrauterino”, recordó su experiencia al no concretar sus deseos.

Después de 20 años de su ruptura, los actores se consideran buenos amigos (Foto: Instagram)

La actriz en algún momento decidió tirar la toalla, pero finalmente logró concebir a su única hija Elisa.

“Llegó un momento en el que yo dije ya no quiero tener un bebé. Fue cuando me operaron de las trompas y me pusieron el tratamiento del endometrio, además de todo lo que había hecho de acupuntura, hueseros, que si me enderezaba la matriz el curandero, que si acupuntura cada semana en Hidalgo, homeopatía, el té, la vitamina, miles de cosas”, relató.

Resaltó que quedó encinta cuando se dio por vencida: “Fueron años de mucha depresión hasta que dije ya no quiero, ya no voy a pasar por esto. Y ahí quedé embarazada, fue natural”.

A mediados de la década de los años 90, Cynthia Klitbo y Francisco Gattorno protagonizaron uno de los amores más mediáticos de aquella época, y vivieron juntos por cinco años; se casaron, pero solo duraron tres meses más después de la boda.

“A Francisco le costó como 6 meses andar conmigo, yo tenía novio y yo decía ‘¿Qué le ven?’, y todo México moría por él, y me acabé enamorando hasta los dientes”, recordó la actriz en una entrevista para el programa de Televisa Confesiones el año pasado.

“Nos casamos el último trimestre. Vivimos juntos casi 5 años y nos casamos, y duramos 3 meses casados. El matrimonio es la tumba del amor, yo insisto. Es la persona con la que más he estado”, dijo la actriz de telenovelas y teatro.

Pero su amor estuvo marcado, además de la pasión, por el “descaro” con el que él le era infiel. Cynthia no dudó en hablar ante las cámaras que ella se enteraba de las infidelidades.

