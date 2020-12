“Un mundo nace cuando dos se besan”: Lorenzo Lazo, viudo de Edith González, compartió un amoroso mensaje para su novia Lourdes

Lorenzo y Lourdes fueron captados juntos por primera vez en marzo de este 2020 (Foto: Instagram @lazomargain)

Según la última publicación de Lorenzo Lazo, su romance con Lourdes Peláez va muy bien, pues el viudo de la recordada Edith González acaba de compartir una romántica foto que da a pensar que el romance va viento en popa y sin dejar a dudas del cariño que siente por su actual pareja.

En la imagen se le ve a la pareja dándose un beso con todo y cubrebocas puesto, fotografía en la que el economista escribió una frase de Octavio Paz: “Un mundo nace cuando dos se besan. Lourdes Peláez. Kiss in times of COVID”.

La foto recibió por respuesta por parte de la artista plástica un “Miss you (Te extaño)” acompañado de un corazón, mensaje que a su vez Lorenzo reaccionó con varios emoticones de caritas con “ojos enamorados”.

La fotografía fue comentada por múltiples usuarios, quienes aplaudieron el romance (Foto: Instagram @lazomargain)

El viudo de la querida actriz mexicana ha estado los últimos días compartiendo fotos de sus vacaciones en Guanajuato, donde se le ha visto disfrutar en compañía de sus amigos, por lo que da a pensar que él y su novia permanecerán separados en estas fiestas de fin de año, y es que Peláez vive en la ciudad de Guadalajara, por lo que se especula que pasará en la localidad las fiestas al lado de sus cuatro hijos.

El romance entre Lorenzo y Lourdes se destapo en marzo de este año, pero no fue sino hasta el pasado noviembre cuando a través de un post de Instagram el economista lo confirmó con una romántica fotografía que fue captada en el evento Van Gogh Alive Mx, una exhibición artística multimedia centrada en la obre del emblemático pintor francés, evento al que pudieron asistir Lazo y su novia antes de que la Ciudad de México regresara al semáforo rojo de la emergencia sanitaria. En aquel mensaje, Lorenzo escribió: “Van Gogh Alive, ¡una experiencia inolvidable! Siempre hay motivos para celebra la vida, y vamos juntos, Lourdes”.

Antes de que fuera decretado el periodo de aislamiento y distanciamiento social derivado de la pandemia, a la pareja se le pudo ver juntos en marzo, en el International Conference Center de la ciudad capital, donde Lazo Margain fue condecorado con la distinción Honoris Causa por el Instituto Interamericano de Investigación y Docencia en Derechos Humanos.

En distintas ocasiones Lazo ha compartido publicaciones en honor a su recordada esposa (Foto: Instagram)

Tras año y medio de la muerte de la querida Edith, el economista encontró el amor de nuevo en la artista de 43 años, quien además de ser pintora y formar parte del proyecto The Thousand Jacket Pocket, también se desempeña como publirrelacionista de un restaurante de la ciudad de Guadalajara, Jalisco, y al parecer no le molestan los señalamientos de quienes no ven con buenos ojos la marcada diferencia de edades, pues Lazo tiene 67 años.

A la fecha, es recurrente ver fotografías de Edith González en la cuenta de Instagram del economista, pues en diversas ocasiones ha compartido lo mucho que extraña a la mujer con quien permaneció casado del 24 de septiembre de 2010 hasta el día de su muerte. De hecho en septiembre pasado el padre de Lorenza, la hija que procreó al lado de la actriz, compartió una imagen conmemorando la significativa fecha en la que habrían cumplido 10 años de matrimonio.

En 2017, la pareja fue captada en los Premios Luminus (Foto: Cuartoscuro)

Y es que desde junio de 2019, fecha en que González perdió la vida a causa de un persistente cáncer que padeció durante sus últimos años, Lorenzo se dejó ver con una gran tristeza, aunque siempre fue amable y atento a las peticiones de la prensa. En ese sentido, el nuevo romance del economista ha sido celebrado por amigos y familiares, quienes han visto en él recobrar la ilusión de un noviazgo, mismo que él ha confirmado con sus amorosas muestras de cariño a su novia.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

Así recordó Lorenzo Lazo a Edith González en su aniversario de bodas

Con una misa, mensajes de amor y fotografías: así recordaron a Edith González a un año de su muerte

A menos de un año de la muerte de Edith González, Lorenzo Lazo fue criticado por tener un nuevo amor