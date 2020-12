Los pasos de Armando Manzanero antes de ser diagnosticado con COVID-19: estuvo en un evento con el gobernador de Yucatán

Tanto Vila Dosal como Torruco Marqués compartieron fotografías del recorrido por el centro turístico (Foto: Twitter de Mauricio Vila)

La hospitalización de Armando Manzanero tras ser diagnosticado con COVID-19 preocupó a todo México por encontrarse entre el grupo más vulnerable por su edad y padecer diabetes. Aunque su estado de salud es estable, se resalta que el cantautor yucateco ingresó por su propio pie al hospital después de una semana intensa de trabajo, en la que incluso pudo asistir la semana pasada a la inauguración del Museo Casa Manzanero que está dedicado a su amplia trayectoria.

Manzanero resultó positivo a la enfermedad el pasado martes, y siguiendo el protocolo, se resguardó en su casa donde le dieron todos los cuidados necesarios como un concentrador de oxígeno propio; fue el pasado jueves cuando decidió trasladarse a un hospital ante la falta de oxígeno a su organismo. Ningún otro mimbro de su familia está contagiado, por lo que no se explican en dónde contrajo el virus.

“Los cuidados en casa ya no eran suficientes... sentía que no podía respirar y nos guiamos por el oxímetro. Llegó por pie, bajó las escaleras de la casa y vinimos en el coche de la familia”, comentó María Elena Manzanero, una de sus hijas en entrevista con Ventaneando.

Destacó que no se explica dónde pudo contagiarse, ya que durante los últimos días tuvo la oportunidad de viajar en avión y convivir con muchas personas durante la apertura de su museo en Mérida, Yucatán.

La semana pasada asistió a la inauguración del Museo Casa Manzanero que está dedicado a su amplia trayectoria. (Foto: Twitter de Mauricio Vila)

“Afortunadamente es un hombre lleno de vitalidad. Esta semana tuvimos la fortuna de que le hicieran un homenaje y un museo en la ciudad de Mérida y él es muy complaciente porque alguien le decía ‘quítese el cubrebocas para tomarnos la foto’ y él en ocasiones se lo quitaba”, añadió sobre los lugares que visitó antes de ser hospitalizado.

La misma Maía Elena comentó a Venga la Alegría que la salud de su padre y su ingreso al hospital ocurrió muy rápido: “Fue súbito desde que nos enteramos que tiene COVID y estaba muy bien, oxigenaba muy bien, estaba perfecto y de repente empezó a bajar su oxigenación y se le llevó oxígeno a la casa, pero de repente ya no fue suficiente para la oxigenación óptima y tuvimos que venir al hospital, donde está muy atendido y aislado”.

Laura Elena Villa, esposa del cantautor, también fue franca al hablar de los lugares en los que pudo enfermar, ya que ni ella ni sus hijos padecen el virus.

“Viajamos para su cumpleaños (a Oaxaca), regresamos a Mérida y al otro día tenía lo del museo, esa noche estuvo tranquilo. Nos venimos a México porque pensamos pasar las fiestas aquí, estábamos instalados aquí el 12 de diciembre y él sólo tenía una gripita ligera, pero de momento sucedió, empezó a oxigenar menos y no supimos en dónde. Yo estoy negativa, mis hijos están negativos, no sé en qué momento fue. No tenía síntomas, por eso fue tan sorprendente, era una gripa y punto”, comentó para el mismo programa de espectáculos de TV Azteca.

Hasta el momento no se ha informado una variación en la salud de Armando Mazanero, quien de acuerdo a su hija y esposa, se encuentra estable y con muy buen sentido del humor.

El Museo Casa Manzanero fue inaugurado la semana pasada en Mérida, Yucatán (Foto: Twitter de Mauricio Vila)

El Museo Casa Manzanero fue inaugurado la semana pasada en Mérida, Yucatán, donde estuvo acompañado por su esposa Laura Elena Villa; el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal; el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, y algunas personalidades de la farándula mexicana, como el cantante Carlos Cuevas.

Tanto Vila Dosal como Torruco Marqués compartieron fotografías del recorrido por el centro turístico que busca hacer un homenaje a Armando Manzanero y reconocer la amplia trayectoria nacional e internacional del cantautor.

Además de las salas dedicadas a la vida y obra del músico reconocido por éxitos como Esta tarde vi llover, Somos novios o Adoro, este espacio también tiene una terraza donde se degustan platillos tradicionales yucatecos y espectáculos en vivo.

