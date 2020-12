Armando Manzanero se encuentra bien y recuperándose del COVID-19: “Lo ha tomado con calma”

El cantautor yucateco, Armando Manzanero, se encuentra recuperándose satisfactoriamente luego de contagiarse de COVID-19. Los síntomas de la enfermedad requirieron que se le internara en un hospital de la Ciudad de México.

Su esposa Laura Elena Villa, confirmó que el cantante le llamó en la mañana desde el centro médico para confirmarle que se encuentra bien y que al parecer está reaccionando bien a los cuidados que ha tenido el personal del hospital.

Así lo dijo en una entrevista para el programa de espectáculos Ventaneando:

Muy tranquilo, el día de hoy recibí una llamada de él a las 6 de la mañana. Entonces dije bueno, ese es mi marido y si tiene ganas de escribir y de hablar pues es bueno. Ahorita el único contacto directo con la prensa soy yo porque si no se va a saturar, no puede estar hablando mucho tiempo

Armando Manzanero fue internado en un hospital al sur de la Ciudad de México cuando comenzó a sentirse mal y a tener problemas para respirar correctamente, por lo que su familia de inmediato comenzó a preocuparse ya que se encuentra dentro del grupo de adultos mayores; recientemente acaba de cumplir 85 años.

Manzanero bajó el ritmo de sus actividades pero no se detuvo por completo, pues se le ha visto de cerca con otros artistas como con el cantante colombiano Sebastián Yatra y recientemente inauguró una casa museo que le otorgó como homenaje el gobierno del estado de Yucatán.

De hecho, antes de ir a Yucatán, el cantautor había festejado su cumpleaños en compañía de Laura Elena Villa en Oaxaca, por lo que es probable que su contagio se haya dado en los aviones que tomó entre esos destinos o que inclusive se diera en su llegada a la Ciudad de México, la cual ha pasado al semáforo rojo debido al alto número de contagios de COVID-19.

Según Laura Elena Villa, Armando Manzanero ha tomado con calma y ha asimilado que dio positivo a la enfermedad. Para recuperarse tendrá que pasar un tiempo en el hospital, alejado de las presiones, todo esto debido a que el yucateco es conocido por tener un carácter fuerte y que no es sencillo que cumpla las instrucciones de otros. Al respecto Villa dijo lo siguiente:

Afortunadamente lo ha tomado con calma, ya ve que para él pues esto era la última opción, él al hospital nunca ni por nada, y afortunadamente ayer me dijo ‘si tu lo consideras pues adelante’ y ya sin dudarlo nos fuimos al hospital que fue buena decisión porque está muy bien ahí y se fue tranquilo porque me dijo ´lo voy a hacer y lo voy a hacer bien para que ya estemos todos tranquilos’

Cuando le cuestionaron a Laura Elena si sabía donde pudo Armando contraer COVID-19, ella respondió que no sabe pero cuando llegaron a Mérida en la noche estuvo tranquilo y no tuvo mayores problemas, pero cuando se regresaron a México, para pasar las festividades en la capital, el cantante comenzó a tener síntomas similares al de una gripa ligera:

De plano fue cuando sucedió, comenzó a tener problemas para respirar y no sé donde sucedió. Yo salí negativa, mis hijos también salieron negativos, o sea no sé en qué momento pasó esto. Él no tenía síntomas y lo único que había era un cuadro gripal pero nada más