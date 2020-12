“Lo que él me diga, eso es”: Galilea Montijo contundente sobre los rumores de infidelidad de su esposo

(Foto: Instagram de Galilea Montijo)

Luego de difundirse el rumor de una presunta infidelidad de Fernando Reina Iglesias, Galilea Montijo hizo frente a las especulaciones y aunque no aseguró si perdonaría un engaño de su esposo, si existiera, sí dejó entrever que evaluaría todas los factores antes de separarse: “Lo que él me diga, eso es”.

La famosa conductora de Hoy fue cuestionada por la prensa a su salida de Televisa, donde tuvo la oportunidad de hablar sobre la versión que relaciona a su marido con una mujer casada y con la que incluso tuvo un hijo fuera del matrimonio.

Siempre dispuesta a aclarar todos los rumores sobre su vida, la presentadora aseguró que confía en el político y aceptó que los ambientes laborales de ambos son complicados, por lo que entiende que constantemente les inventen historias de este tipo, aunque en esta ocasión ni siquiera ha tenido tiempo para analizar la información difundida.

“Estamos acostumbrados a los chismes, a los rumores, qué les puedo decir”, dijo en un video publicado en el canal de YouTube de Edén Dorantes.

(Foto: Instagram de Galilea Montijo)

“Confío en mi esposo, lo que él me diga, eso es. No tengo idea (de donde viene la historia)”, añadió Montijo para asegurar que no tiene por qué dudar de la calidad de persona que es Fernando Reina Iglesias.

Al ser cuestionada sobre si perdonaría una infidelidad, Galilea Montijo fue sincera y aceptó que sí tiene que pensar muchos factores en su familia: “No sé, creo que hay muchas situaciones alrededor. Lo único que te puedo decir es que en mi esposo confío ciegamente, lo que él me diga eso es”

“Es una persona que se la pasa trabajando por su familia. No sale de fiesta, hasta le digo ‘vete con tus amigos, sal’. No quiere, no le gusta, se la pasa haciendo deportes y si no está en la casa con sus hijos, así que está cañón y yo creo que como mujer una se daría cuenta”, añadió.

Aceptó que ahora le tocó a él afrontar este tipo de historias y a ella apoyarlo, aunque en otras ocasiones ha sido alrevés.

“Él también ha aguantado vara cuando han salido cosas mías. Ustedes saben que el mundo de la política es pesado, igual que el de espectáculos. Él trata de no salir conmigo para que no se hagan chismes y le dije ‘ni modo, te tocó esta vez, mi vida’”, resaltó sobre los diferentes rumores que constantemente dicen de su vida.

Aceptó que no buscan emprender acciones legales: “Tanto él como yo nos da mucha flojera ver si vamos a demandar. A veces sí te dan ganas, ya cuando te trae alguien que no te suelta, sí dan ganas, pero por el momento estamos tranquilos”.

(IG: reinaiglesias)

Esta semana el periodista Jorge Carbajal habló de la supuesta infidelidad en su canal de YouTube: “Me llegó información delicada, me dicen que Fernando le puso lo cuernos a Galilea Montijo, pero desde hace ya tiempo, le ha estado poniendo los cuernos constantemente... Ella viajaba mucho por trabajo, entonces él por su lado estaba en otros rollos, yo no sabía ni en qué trabajaba, lo que sí sabía era que andaba mucho en el tema de los deportes extremos”.

“El caso es que durante mucho tiempo cada uno ha andado por su lado haciendo cosas, y entonces nos dicen de que -supuestamente- Fernando Reina le había puesto los cuernos a Galilea Montijo y consecuencia de esos cuernos había tenido un hijo, obviamente fuera del matrimonio, muy chiquito el chamaquito”, precisó el comunicador.

Tras difundida esta información, el mismo Fernando Reina utilizó su cuenta de Instagram para publicar un comunicado para aclarar la situación comprometedora.

“Quienes me conocen saben que mis días transcurren entre la familia y el trabajo, siendo la primera, mi más alta prioridad. Por ello, niego categóricamente los infundios sobre mí persona, nuestro círculo cercano es testigo del amor, entrega y compromiso que tengo para con mi familia y trabajo”, se lee en el comunicado difundido en redes sociales.

“Es muy triste leer y escuchar con la ligereza que se hacen declaraciones tan absurdas como decir que ‘tengo un hijo fuera del matrimonio o que llevo tiempo engañando a mi esposa’, ¿qué pruebas tienen?, ¿de dónde se origina tal mentira?, ¿por qué difundirla?, ¿qué ganan con dañar mi honra?”, cuestionó Fernando Reina Iglesias.

(Foto: Instagram Fernando Reina Iglesias)

Aseguró que estas “acusaciones infundadas” surgieron de “la maldad, la cobardía y la intriga” que buscan perjudicar su imagen y dañar a su familia.

“Mi vida es transparente y completamente dedicada a mi esposa y mis tres hijos, quienes son mi motor de vida y a los que veo a los ojos diciéndoles: ‘Que es mil veces mejor sufrir una injusticia, que cometerla’”, concluyó el marido de la famosa conductora.

