“Frágil, vanidoso, narcisista y con un trastorno”: Nacha Michelson de “Aca Shore” contó un episodio violento de Eleazar “N”

IGNACIA M I C H E L S O N (Foto: Instagram@michelson11)

Otra ex pareja de Eleazar “N” presenció un episodio violento y aseguró que no únicamente el actor, hoy detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, es agresivo con sus novias, pues reveló que fue testigo de cuando “explotó” contra una persona de la producción del programa Resistiré, un reality show de supervivencia realizado en Chile donde el histrión mexicano participó apenas en 2019.

Durante su estadía en el programa, Eleazar se involucró sentimentalmente con Ignacia Michelson, conocida en México por realities como Acapulco Shore, pero su amor no sobrevivió al programa, porque según lo expresado por la modelo chilena, las actitudes de Eleazar la desencantaron. Así lo dijo:

“Lo que ya me colmó la paciencia es que tomó una actitud muy agresiva con una niña de producción y yo estaba justo afuera cuando pasó eso, y yo lo vi y yo me metí en medio para decirle ‘oye cálmate qué es lo que te pasa, por qué eres así’. La chica de producción... como no teníamos nada ahí adentro, a veces nos sacaban para darnos remedios o para ir a la enfermería o para ir al psicólogo, etcétera.”, comenzó a narrar para De primera mano.

“No me acuerdo por qué el quería salir, si por enfermería, psicólogo equis, no sé, o por lavandería porque nos lavaban la ropa, obvio. Entonces uno tocaba la puerta y la gente de producción unas veces se demoraba y otras veces no, y entonces él le abrieron y creo que no lo querían dejar…y era una niña mucho más baja que él y él ‘ay qué no sabes quién soy yo, que no se qué, yo soy muy importante’. Él la empujó para poder pasar y yo le dije ‘oye qué es lo que estás haciendo’. Fue como inesperado, o sea, nadie espera que en un lugar de trabajo te empujen, eso es una agresión aquí y en todos lados, o sea no había cámaras”, recordó la modelo, quien una vez que Eleazar estuvo fuera de la competencia se pudo acercar a la agredida.

Después lo sacaron a él, se fue al otro día, no sé si habrá sido por eso. Yo hablé con ella después y me dijo que ‘qué onda, que por qué él era así y eso’, después empiezan a decir ‘no, es que estaba muy estresado’...pero no hay excusa para algo así. No (lo vi arrepentido). Normal

Aunque no podría asegurarlo, una de las acciones de Eleazar le hizo pensar en algún posible trastorno psicológico: y es que reveló que el también cantante se encerraba horas a escondidas en el baño solamente a verse al espejo, por lo que empezó a dudar de su estabilidad emocional.

Michelson se aventuró a declarar que Eleazar tiene algún problema de conducta: “Tiene Asperger, autismo, algún tipo de trastorno, yo estoy cien por ciento segura que sí” y mencionó que pudo constatar lo frágil y vanidoso que es el hermano de Zoraida Gómez.

(Foto: Instagram de Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela)

“Teníamos que hacer fuego y la leña cortarla y él ‘ay, no, es que yo no me puedo quebrar las manos’ y todos lo hacíamos, él se creía mucho más que los demás, ‘es que yo no puedo hacer eso, es que mi cuerpo, y yo tengo que cuidarme, mira es que estoy muy flaco ahora’, y estábamos todos flacos cachai, y él no era más flaco que los demás, estaba enflacando igual que todos. Él era un hombre completamente narcisista, por cómo era, por cómo pensaba, sólo pensaba en él, que él era el mejor, que el era el más guapo, que él no tenía olor cuando no se bañaba”, aseguró.

Nacha aseguró creer la versión de Tefi Valenzuela y otras chicas que también han denunciado la conducta agresiva del ex integrante del elenco de la telenovela La mexicana y el güero:

“Si él cometió este acto obviamente la consecuencia es la que va a tener que pagar, si hizo ese daño va a tener que pagar con lo que tiene que ser. No me sorprende por las actitudes de él, no es algo que me sorprenda de ‘yo nunca lo imaginé de él’”, finalizó.