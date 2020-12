“Hay veces que los hombres no se pueden controlar”: Lorena Velázquez defendió a Eleazar “N” y sugirió que Tefi Valenzuela pudo haberle hecho algo

Lorena Velázquez y Eleazar Gómez coincidieron recientemente en la telenovela "La mexicana y el güero" (Foto: Cuartoscuro)

La polémica vuelve a los titulares de espectáculos tras unos días de calma en torno al mediático caso de Eleazar “N”, quien se encuentra detenido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México y en espera de su siguiente audiencia con la que continuará su proceso por el delito de violencia familiar equiparada por el que fue apresado por la policía local el pasado 4 de noviembre tras haber golpeado y presuntamente intentado estrangular a su novia, la modelo y cantante Tefi Valenzuela.

Y es que en medio del proceso por el que atraviesa el también cantante, las declaraciones de la primera actriz Lorena Velázquez han levantado polémica, pues la intérprete declaró que considera “una injusticia” lo que está pasando Eleazar. Dicha apreciación contrasta diametralmente con lo expresado por otros integrantes del medio artístico y de la sociedad en general, quienes han condenado rotundamente la violencia de género de la que el actor hizo gala.

Fue durante una entrevista que la actriz, protagonista de exitosos proyectos como El privilegio de amar, Amigas y rivales y Rubí, expresó su deseo porque “todo se componga” y aseguró que quiere mucho a Eleazar, a quien calificó como “niño lindo”. También puso en duda la responsabilidad de la modelo peruana al respecto de la situación en la que fue violentada y perseguida por su ex novio.

Lorena puso en duda la versión narrada por la modelo peruana (Foto: Cuartoscuro)

La artista aseguró ser amiga cercana a la familia Gómez, a quien aprecia, y destacó que a Zoraida, hermana del actor, la une un cariño especial. Así lo dijo: “Es un niño lindo y toda su familia es divina, a Zoraida la quiero muchísimo y le deseo que todo se componga, que desgraciadamente las muchachitas se prestan a ‘vámonos a vivir juntos al otro día’ y pues no son relaciones duraderas, pero pues así está la sociedad, así está la vida” , expresó para las cámaras del programa De primera mano.

Lorena aseguró que la situación de quien formara parte hasta hace un mes del elenco de la telenovela La mexicana y el güero, “la hace llorar”, ya que considera que no es “justo por lo que está pasando”.

“Lo de Pablo Lyle y lo de Eleazar Gómez a mí verdaderamente me hace llorar porque no es justo lo que les ha pasado, no es justo”, expresó la intérprete de 82 años. Con sus comentarios, Velázquez justificó de algún modo la violencia física cometida por Eleazar, asegurando que un temperamento violento es propio de los hombres.

Los ex novios se confrontaron a finales de noviembre en la segunda audiencia del caso, donde no se le otorgó libertad al actor para continuar bajo arresto domiciliario (Foto: Instagram de Eleazar Gómez y Tefi Valenzuela)

“Yo entiendo que pegarla a una mujer o pegarle a otro ser humano es tremendo, pero son momentos de no saberse controlar, pero hay veces que los hombres no se pueden controlar”, agregó.

Aunque condenó la violencia, la primera actriz puso en entredicho lo que realmente ocurrió la noche del miércoles 4 de noviembre al interior del departamento de Tefi, ubicado en la colonia Nápoles de la Ciudad de México.

“Yo no sé, yo a Eleazar no lo he tratado, pero es un niño joven, es un muchacho que tiene la vida por delante, entonces no es justo porque ve tú a saber lo que ella le hizo, o lo que ella le dijo o qué pasó”, continuó la actriz.

La primera actriz aseguró que las mujeres que denuncian violación después de varios años "lo ven como un negocio" (Foto: Cuartoscuro)

“La violencia verbal o que tú pegues…no, tienen que tener una educación que se vayan, lo que pasa es que en el amor a veces la gente pierde la educación y vete a saber también qué les dicen. No estoy de acuerdo en nada de esto, pero la verdad nunca la vamos a saber. Hay gente que a los 20 años o a los 30 años se acuerda que las violaron y que quieren dinero, pues no, no es un negocio”, finalizó.

