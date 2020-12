“El sólo hecho de estar ahí es un castigo tremendo”: Rey Grupero reveló su experiencia en el Reclusorio Norte, el mismo donde está Eleazar “N”

Foto: Eleazar Gómez / IG - El Rey Grupero / IG.

El youtuber “Rey Grupero” contó que estuvo dos días en el Reclusorio Norte, el mismo en donde actualmente está detenido el actor Eleazar “N”, acusado de violentar a su ex pareja, la modelo Stephanie Valenzuela.

El influencer, reconocido por hacer diferentes bromas para sus contenidos, reveló que hace dos años fue ingresado al centro penitenciario por el engaño cometido por un taxista y policías de la CDMX.

“Yo estuve en el Reclusorio Norte y fue una experiencia trágica, tormentosa, creo que ha sido una de las experiencias más fuertes que he tenido en mi vida, es algo fuerte. Ya voy para dos años que pisé el Reclusorio y aparte no fue ni siquiera por una broma”, declaró para el programa Venga la Alegría.

Esta mañana el influencer reveló cómo fue su experiencia al ingresar al Reclusorio Norte, donde lo golpearon, bañaron con agua fría y sufrió al igual que el propio Eleazar, por lo que consideró que su estancia en este lugar fue un gran castigo.

El influencer comentó cómo fue tratado al ingresar al centro penitenciario de la CDMX

“Por nada del mundo acepto la violencia a la mujer porque tengo a mi hermana, a mi mamá y al amor de mi vida, a Cynthia. Yo no me atrevería a hacerles algo, pero sí creo que a veces la policía hace más grande el caso. A lo mejor la policía asesoró mal a Tefi y ya no puedes dar marcha atrás, y creo que si tuvo ese error, ya con el sólo hecho de estar allá adentro es un castigo tremendo”, mencionó para el mismo programa de TV Azteca.

“Es como de película, se abren unas puertas azules gigantes y desde que vas entrando te reciben a bola de sapes (golpes en la cabeza), un patadón y te pasan a una pared descarapelada, donde te piden que te quites la ropa, que hagas sentadillas y a toser; después te pasan a otro pasillo para bañarte con agua fría”, reveló sobre su experiencia al interior del Reclusorio Norte.

Destacó que conoció al actor en una etapa diferente e incluso dio algunas de sus impresiones: “Al Eleazar que conocía era una persona diferente, buena, carismática, guapa, muy atractivo. Tuve el placer de conocerlo y conocer a su familia.

El también novio de la actriz Cynthia Klitbo fue acusado por un taxista del delito de robo a mano armada a transporte público con violencia, pero todo se resolvió cuando su abogado encontró la evidencia de que todo fue fabricado por el mismo conductor.

“Viene mi cuate corriendo y atrás un policía tirándole de balazos. Nos esposan y de repente se dan la vuelta, se paran y nos empiezan a amedrentar, aquí ya bailaron, cuando nos sientan en la banqueta esposados, la chava (la mujer policía) nos avienta un cuchillo en los pies”, recordó el famoso de las redes sociales sobre el día que fue detenido injustificadamente.

Eleazar “N” permanecerá las siguientes semanas en el Reclusorio Norte (Foto: Fb/Eleazar Gómez)

Aunque el “Rey Grupero” sintió que terminaría en la cárcel, todo cambió gracias a un video obtenido por su defensor, en el cual se le observa huir después de haber sido amedrentado por el mismo taxista; así como que uno de los amigos del influencer sí pagó el traslado que realizaron.

Eleazar “N” permanecerá las siguientes semanas en el Reclusorio Norte, en donde fue recluido después de que a inicios del mes pasado fuera acusado de golpear, morder y presuntamente intentar estrangular a Stephanie, con quien se había comprometido horas antes.

Desde entonces su vida cambió radicalmente, ya que las puertas laborales se le cerraron y las autoridades le negaron la posibilidad de continuar su proceso en libertad.

Según uno de sus abogados, Eleazar “N” busca conciliar con su ex pareja e incluso aceptó tomar terapia para cambiar su comportamiento agresivo.

