“Afortunada de ser tu equipo”: Michelle Renaud y Danilo Carrera desmintieron con románticos mensajes los rumores de una separación

Michelle Renaud y Danielo Carrera desmintieron con románticos mensajes el supuesto distanciamiento que tienen desde hace dos semanas y que ha provocado varios conflictos al interior de las grabaciones de la telenovela Quererlo todo.

La pareja, considerada una de las más sólidas en la farándula mexicana, usó sus redes sociales para echar por tierra la historia que este martes publicó la revista TV Notas, donde se aseguró que tienen dos semanas sin hablarse y llegando cada uno por su lado a los foros. Además se acusó a Carrera de ser un “pesado, arrogante, prepotente” que busca controlar la vida de Renaud.

Ambas personalidades compartieron románticos mensajes para desmentir la versión publicada este martes y en los que resaltan los acuerdos, amor y cariño con los que se manejan desde que iniciaron su noviazgo el año pasado.

“Y un día me di cuenta que no tengo que hacer todo sola, que no tengo que ser fuerte todo el tiempo, que si me puedo dejar apapachar y cuidar, qué hay a quien le gusta mi version más original de mí misma con todo lo que conlleva, que las risas curan todo y que el verdadero amor viene detrás de una gran complicidad, amistad y empatía. Y que tenerte de equipo en esta vida es la mejor decisión que pude tomar”, escribió Michelle en su cuenta de Instagram.

“¡¡TE AMO @danilocarrerah gracias por despertarnos esta mañana, tus mensajes cursis y la pastichi!! Me siento muy afortunada de ser tu equipo #andoCursi”, añadió la actriz de 31 en su publicación que acompañó por una romántica fotografía.

Danielo Carrera no dejó pasar el post de su novia y le respondió con la misma intensidad de amor: “¡Me encantas cursi y me encanta despertarte con Marcelo a besos en la mañana! Lo mejor de mi día”.

El actor también compartió una fotografía al lado de Michelle Renaud en su cuenta de Instagram y dejó claró cuál es su deseo para las fiestas decembrinas.

“¡Ya quiero que sea Navidad para poner una sonrisa en este súper héroe y su mamá!”, comentó el actor ecuatoriano.

La pareja además presumió un tierno beso desde las historias de Michelle, donde se les ve más unidos que nunca y tras las grabaciones de la telenovela en la que comparten créditos.

Según TV Notas, Michelle y Danilo tuvieron un fuerte problema hace dos semanas que ha mermado las actividades dentro de las grabaciones. (Foto: EFE/ Televisa)

Según TV Notas, Michelle y Danilo tuvieron un fuerte problema hace dos semanas que ha mermado las actividades dentro de las grabaciones.

“Nos queda claro que desde hace dos semanas están separados; se enojaron por algo y no sabemos el por qué, pero los dos andan insoportables, y de estar muy acaramelados a toda hora, ahora están distanciados, no se dirigen la palabra. No sabes lo molesto e incómodo que eso es para el elenco y la producción”, declaró una persona cercana a la producción de Televisa.

“Ahora llega cada uno por su lado, no se dirigen la palabra, no se voltean a ver para nada. Desde hace dos semanas en los foros se ha vivido una tensión tremenda, porque se nota que las cosas no están bien entre ellos”, añadió la misma fuente.

En la publicación se calificó a Carrera como “un tipo pesado, arrogante, prepotente” e incluso se dijo que siempre busca controlar las actividades de su pareja.

“Cuando estaban juntos nos dimos cuenta de que Danilo traía cortita a Michelle... pobre mujer, tan hermosa que está y buena gente, pero está enamorada de un patán”, describió la persona cercana a la revista y la publicación.

