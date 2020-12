“Va por ti, Jaime”: Sergio Mayer despidió a Jaime Camil Garza con fuegos artificiales en medio del mar de Acapulco

Con fuegos artificiales Sergio Mayer despidió a Jaime Camil Garza (Video: Instagram @sergiomayerbreton)

A una semana del fallecimiento de Jaime Camil Garza, empresario y padre de los actores Issabela y Jaime Camil, su hija y su yerno “se despidieron de él” en el puerto de Acapulco, costa del Pacífico mexicano donde el millonario pasó sus últimos días. Fue a través de su cuenta de Instagram donde Sergio Mayer compartió una consecución de historias en las que se observa un atardecer y el mar, al tiempo que se le oye al diputado exclamar:

“Esto está hermoso, se lo regalo con todo mi corazón (a Camil Garza)”, en un par de videos más adelante se pueden ver fuegos artificiales sobre el horizonte ya oscurecido y se vuelve a escuchar la voz de Mayer decir “Va por ti, Jaime. Eso y más para que no se olvide Acapulco de ti” al tiempo que se ven múltiples espectáculos pirotécnicos.

Aunque no se especificó si dichos fuegos fueron explotados con el motivo expreso de despedir a Camil Garza, o si estos correspondieron a la algarabía de los fieles de la virgen de Guadalupe este 12 de diciembre, fecha en que se le celebra a la advocación mariana de tierra Azteca, el diputado aprovechó para nombrar al fallecido empresario.

Sergio Mayer captó a un clavadista y le dedicó la hazaña a su fallecido suegro (Foto: Instagram @sergiomayerb)

En otra historia se puede apreciar cómo clavadistas se lanzan hacia el agua, mientras el actor grita “Ole Dada. Va por ti Jaime”, a lo que se suman diversos gritos de sorpresa por el espectáculo. Además, el legislador compartió una fotografía en compañía de su esposa Issabela Camil, en la que se alcanza a distinguir que se encuentran en un yate a mar abierto, escribiendo al pie: “Día especial con la mujer especial. Issabela Camil”. En dichas imágenes se les puede ver con aire sereno y en una de ella se le ve a la actriz dándole un beso en la mejilla al diputado.

Ya por la tarde de este domingo, el Presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía compartió cómo regresaba a la Ciudad de México, a través de historias en la red social mostró la carretera y evidenció que cuenta con mucho tránsito por lo que los autos están detenidos. Este congestionamiento vial se presenta pese a que el semáforo epidemiológico en el estado de Guerrero se encuentra en color naranja. “Ahorita ni vengan. De Acapulco hacia México- Cuernavaca imposible el paso”, alertó a sus seguidores.

Compartió una serie de fotografías al lado de su esposa con el mar de Acapulco de fondo (Foto: Instagram @sergiomayerb)

Por su parte, hace unos días en su Instagram, cuya cuenta es privada, Issabela compartió una fotografía en la que aparece con toda su familia y señaló que siente un gran vacío en el corazón. Además, agradeció el apoyo que ha recibido de sus seguidores y amigos. “La muerte de mi padre atravesó mi alma como una lanza de fuego, también hirió mis ojos, mis manos y mi cabeza que a menudo mordía con su tan peculiar y deliciosa forma de amarnos. Aprendí de un jalón lo que es habitar el vacío. Era tan grande mi padre que no pensé cupiera en la muerte (...) Agradezco cada palabra, cada gesto, cada corazón y flor que con desbordante abundancia me hicieron llegar”, fueron las conmovedoras palabras de la mujer a quien Camil Garza brindó su apellido al casarse con su madre Tony Starr.

En días pasados, Jaime Camil también dedicó profundas palabras tras el fallecimiento de su padre: “Papito hermoso, gracias, vuela, ve a abrazar a los amigos que se te adelantaron y miéntale la madre al ‘encargado’ por este 2020, porque sin duda así te vas a llevar con él. Te lloro, te río, te reclamo, te extraño, te huelo y te abrazo en cada respiro. Sé que el tiempo me ayudará a procesar que quizá ya no haya respuesta cuando diga Pa, que nadie me rasque la espalda cuando me acueste arriba de ti, pero sé que en cada sentimiento ahí estarás y me escucharás. Mi nombre es Jaime Camil y les aseguro que palidezco ante el verdadero, original, Te amo”.

