Así habló Vadhir Derbez del supuesto novio de Aislinn: “Ya suelten a mi hermana”

La cercanía entre Jesh de Rox y Aislinn Derbez ha generado especulaciones de romance. Él apareció en julio en el podcast de la actriz (Captura YouTube-Aislinn Derbez)

Aunque cada vez son más fuertes los rumores de un supuesto romance entre Aislinn Derbez y fotógrafo Jesh de Rox, su hermano Vadhir evitó confirmar que la actriz ya tenga otro novio.

En una reciente entrevista, publicada en el canal de YouTube del periodista Eden Dorantes, Vadhir habló así sobre las versiones que ubican a Jesh como el nuevo novio de Aislinn.

“No, le andan ahí (inventando). Ya suelten a mi hermana, por favor. Déjenla ser. No, la verdad es que no (he convivido con él). Estamos en pandemia, cuando los he visto ha sido muy poco, pero si sí, qué tiene. Estoy enterado de eso por ustedes, pero no, prefiero no decir más”.

En la misma charla, Vadhir aprovechó para hablar de Mauricio Ochmann, el aún esposo de Aislinn, y sobre la ausencia de éste en la segunda temporada del reality De viaje con los Derbez.

Vadhir fue cuestionado acerca de si Aislinn ya tiene un nuevo amor

“Vienen muchos proyectos por todos lados. Todos nos llevamos muy bien, en general, entonces yo creo que todos somos adultos y entendemos perfecto (la separación) y tenemos que ajustarnos a todo eso, pero así es la vida”.

El supuesto romance

Fue a finales de octubre, cuando se supo que Aislinn ya había respondido a la demanda de divorcio de Mauricio Ochmann, que cobró fuerza también la versión de un posible romance para la hija de Eugenio Derbez.

Y es que Jesh de Rox subió días antes unas fotos de Aislinn acompañadas por un mensaje romántico.

Jesh ha compartido en su cuenta de Instagram imágenes de Aislinn con mensajes sobre el amor

“La primera mujer de la que recuerdo que me enamoré me miró como si fuera lo único que había visto en su vida. o al menos, el único que importaba”, escribió Jesh al inicio del texto en inglés.

“Más tarde supe que ella veía muchas cosas de esa manera... Rápidamente aprendí a ponerme celoso de las flores, de los ex, de las horas en que dormía y otras cosas igualmente ridículas. Pero, por supuesto, esto fue antes de todo eso. Lo que sabía es que ella me miraba de esa manera y que yo no sabía cómo mirarme de esa manera”.

Ya a principios de septiembre Aislinn había aparecido en su Instagram con una foto y un mensaje acerca de la humildad y el destino.

Y un mes antes la actriz formó parte de una imagen sobre un grupo de meditación.

Según Suelta la Sopa, Aislinn y Jesh se habrían conocido en un centro de meditación, propiedad de él, y desde entonces sostienen una amistad que se ha ido fortaleciendo al paso de las semanas ya que de Rox le da “me gusta” a todas las imágenes de la actriz en Instagram.

Fue vista hace unos días con Jesh en el aeropuerto

Apenas hace unos días Aislinn fue vista en el aeropuerto en compañía de su hija Kailani y también de Jesh, pero hasta ahora no está confirmado que sean novios.

Aunque trató de evitar a la prensa, sí respondió a preguntas sobre su separación de Ochmann, “¿Cómo has podido sobrellevar este divorcio? ¿Cómo te sientes con él?”, preguntó la reportera del programa de Ventaneando.

Derbez atinó a responder de manera breve: “Muy bien, gracias”, pero después aclaró la situación de su divorcio: “Ya (salió), gracias”.

Ochmann y Aislinn anunciaron su separación en marzo de 2020, aunque -según la demanda de divorcio- dejaron de ser pareja desde diciembre del año pasado.

