“Aprendí lo que sí y lo que no quiero”: Aislinn Derbez reflexionó sobre lo que le dejó este año y explicó porqué el 2019 fue muy “rudo”

(Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

El 2020 ha sido un año catártico y lleno de complejidades para casi todo el mundo, pero para Aislinn Derbez ha sido menos complicado que el pasado, ya que en 2019 se gestó su separación con el también actor, Mauricio Ochmann.

La hija mayor de Eugenio Derbez reflexionó sobre las enseñanzas que le dejó este año y la razón por la que lo considera “menos rudo”.

Hacia el final del año de la pandemia, Aislinn buscó conocer las impresiones de sus seguidores sobre lo que este año les dejó y ella misma evidenció que obtuvo muchas enseñanzas, especialmente de “lo que sí quiero y lo que ya no quiero”.

Además resaltó que el 2019 sin duda fue más complicado por las diferentes situaciones personales que atravesó, ya que en dicho año se evidenciaron sus diferentes conflictos con su ex pareja Mauricio Ochmann y cómo se le complicó la vida tras dar a luz a su pequeña Kailani.

(Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

“Noviembre y Diciembre han sido meses fuertes, ¿no crees?”, escribió la actriz al inicio de su publicación en Instagram.

“Para mí el 2020 fue menos rudo que el 2019, por obvias razones personales”, continuó acerca de sus propias vivencias a lo largo de estos dos años.

“De este año creo que este último mes ha sido de los más rudos, y algo que me pasó fue que me saturé de responsabilidades y colapsé un poco, y con eso aprendí a ver con claridad lo que sí quiero y lo que ya no quiero, a quitarme la creencia de que todo requiere de demasiado esfuerzo, a encontrar la belleza en lo simple y lo fácil y a redefinir prioridades...”, destacó la protagonista de A la mala e impulsora del podcast La Magia del Caos, en el que diferentes especialistas brindan sus conocimientos para sobrellevar diferentes crisis emocionales.

Fue justamente a través de este proyecto con el que Aislinn ha logrado comunicar sus mismas vivencias y cómo ha logrado superarlas a lo largo de sus 33 años.

En una ocasión, la hija mayor de Eugenio Derbez analizó, junto con la psicoterapeuta de relaciones de pareja, Nilda Chiaraviglio, los motivos más frecuentes detrás de las rupturas de pareja e incluso se sinceró para hablar de lo que a ella la ha orillado a terminar sus propias experiencias amorosas, incluso su matrimonio iniciado en 2016.

(Foto: Instagram de Aislinn Derbez)

La especialista resaltó que en las relaciones amorosas se debe priorizar el no pedir, no esperar, no ceder o no tolerar, lo que Aislinn aceptó y confesó lo que a ella le ocurrió en sus fracasos amorosos.

“A mí me pasa, en todas mis relaciones me pasó, que en lugar de ser yo misma, me la pasaba observando e investigando al otro: qué le gusta, qué no le gusta, tratando de complacer y tenía esta misión, de la que me sentía muy orgullosa, de voy a entender lo que quiere y le gusta para yo convertirme en eso y estarlo complaciendo constantemente”, mencionó.

“La otra es: voy hacerlo sentir qué es profundamente amado y que lo amo con toda mi alma, y que nunca ha sentido un amor más grande que el mío. Creo que es otro error que cometemos”, concluyó.

En otra ocasión dijo que prefiere sumergirse en el dolor con tal de superar más rápido la adversidad. “Yo soy de las que dice: ‘¡ah! ¿esto me duele?, pues voy a ver todas las fotos, voy a ver todo lo que viví con él… lo voy a ver ahorita, lo voy a sentir ahorita y voy a dejar que me duela y voy a llorar, y voy a sentir que se me va la vida, y voy a sentir que me estoy muriendo, pero voy a hacerlo hasta que pueda seguir viendo esa foto y ya no me duela. Porque si lo hago ahorita en una semana ya no lo voy a sentir”, destacó.

MÁS SOBRE ESTE TEMA

El incómodo momento en que Aislinn Derbez fue captada con un misterioso acompañante con el que la relacionan sentimentalmente

“Me fue muy mal”: Aislinn Derbez confesó por qué siempre fracasan sus romances

Aislinn Derbez confesó su método para superar las rupturas amorosas: “Voy a dejar que me duela y voy a llorar”