“Nos causamos mucho dolor”: Regina Blandón habló sobre los motivos de su divorcio

La actriz Regina Blandón habló sobre su proceso de divorcio luego de un matrimonio complicado y de corta duración, ya que estuvo casada menos de un año, convirtiéndose en uno de los procesos más tristes de su vida.

A pesar de que ya han pasado casi dos años de la separación, Blandón se mantuvo muy reservada acerca de la causa de su divorcio, hasta este fin de semana en donde habló sobre lo difícil de la situación y sobre la falta de comunicación que tuvo con entonces esposo Roberto Flores:

Yo me divorcié, creo que fue por la falta de comunicación y nos lastimamos mucho los dos y lo platicamos mucho. Por eso hago mucho hincapié en las cosas, sobre todo en pensar si estás con alguien que quieres mucho y para darte cuenta de que si la riegas no es por chingarte al de junto sino porque es un error honesto que hay que saber comprender

Y es que al parecer ninguno de los dos pudo comunicar lo que de verdad esperaban del otro, lo que generó malentendidos en la relación y causó que ambos intencionalmente se hicieran daño. Así lo dijo en la entrevista con el programa Pinky Promise:

Regina definió que muchos de esos problemas fueron debido a la falta de confianza y a que durante mucho tiempo se confrontó con sus relaciones pasadas pues intentó de diversas maneras tratar de probar de distintas formas y estilos de vida, por lo que se dio cuenta que no hay una sola forma de vivir la vida, aunque sin duda le ayudó intentar ponerse en el lugar de los demás:

Nos los dijimos en su momento de muchas gracias, después de todo el daño que te he hecho, después de todo el daño que me has hecho por ego y demás y por falta de poder decirnos las cosas, gracias por enseñarme lo que quiero y lo que no quiero

La actriz refirió que a pesar de que tiene una visión romántica del amor, en su momento no temió probar diferentes tipos de amor, pues experimentó su libertad de una forma espontánea cuando fue estudiar artes y fue así que se dio cuenta qué es lo quería con la vida:

Nunca se trata de ‘ah pues ahora me gusta esto namás por joderte a ese güey’ sino porque somos humanos todos, entonces lo que rescato de mis relaciones es esta capacidad de decir ‘me lastimaste y me hiciste esto y no escoges lo que me haces sentir y no aguantarse nada