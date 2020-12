El mensaje de Eric del Castillo sobre el episodio de violencia entre Kate y Luis García

Eric del Castillo habló sobre el episodio de violencia que denunció Kate en su matrimonio con Luis García (Foto: Instagram @katedelcastillo)

El empresario Eric del Castillo, padre de la actriz Kate del Castillo, prefirió no dar muchos detalles sobre el episodio de violencia doméstica que habría sufrido a manos del comentarista deportivo Luis García Postigo, quien era su esposo en esos años.

Y es que Kate formó parte de un programa de televisión en donde se realizan entrevistas a diversas personalidades del mundo de la farándula en Estados Unidos y que es conducido por Gloria Estefan y su familia. En dicho programa, denominado como Red Table (Tabla roja), Kate del Castillo habló sobre la vez en que Luis García la agredió físicamente, diciendo que había intentado estrangularla y patearla.

Eric del Castillo prefirió no hablar del episodio pues aseguró que ya ha pasado mucho tiempo y que ambos han superado sus diferencias por lo que no quiso destacar el conflicto, esto a pesar de que elogió que su hija tuviera el valor de comentar su testimonio con la violencia pero afirmó que ahora que pasado tiempo es mucho más complicado reclamar. Así lo dijo en una entrevista para el programa De Primera Mano:

Yo creo que ese asunto ya no debe tocarse. Entiendo que mi hija lucha contra el machismo, la felicito y me siento orgulloso, pero ya pasó el tiempo y no decir nombres

Kate del Castillo habló de cerca sobre su episodio de violencia con Luis García (Foto: Instagram @katedelcastillo)

Eric aclaró que no se trata de ocultar el tema sino que ahora ambos rehicieron su vida y que ahora se encuentran cada uno con una nueva familia, por lo que revivir este tipo de sucesos puede causar problemas para ambos y se resistió a decir el nombre del ex futbolista:

El señor ya está casado, tiene hijos y yo creo que ya no debería decirse el nombre

Además, Eric del Castillo afirmó que es tiempo de ser conscientes de este tipo de problemas y de entablar comunicación abierta y franca, pues aseguró que en su caso nunca se enteró del incidente hasta que la misma prensa lo soltó y posteriormente de declaraciones de Kate en la intimidad con su familia:

Que estén enterados de lo que sucede, nunca me enteré de eso, me enteré tiempo después

Durante su aparición en el programa de los Estefan, Kate del Castillo refirió que el incidente de violencia se dio cuando Luis García se preparaba para irse a narrar los partidos de la Copa del Mundo en Japón, en 2002; entonces tuvieron un altercado y Luis no se controló, por lo que la golpeó. La misma Kate narró que posteriormente García le pidió disculpas y se fue a atender el llamado de la televisora que lo había contratado para cubrir el evento.

El ahora comentarista deportivo habría agredido a Kate en el año 2002 (Foto: Instagram @garciapostigo)

Pasado un tiempo, fue que se decidió a dejar a Luis García, Kate del Castillo aseguró que ese día se levantó y se miró al espejo y se vio con el peor rostro posible, “me vi a mi misma tan fea, que no me reconocía en el espejo. Dije esto ya no más, ni un día más”, dijo la actriz.

Posteriormente, recibió una llamada de los padres de Luis, quienes le habrían preguntado si ya sabía algo de él, pero fue cuando ella aprovechó para informarles de la situación y que ella estaba abandonando la relación por los constantes conflictos que ya tenía con el ex futbolista:

En una ocasión me hablaron sus padres y me preguntaron ‘oye ¿ya sabes algo de Luis?’ y les dije que no pero ‘¿se acuerdan esa ocasión que fuimos a la cena de navidad y llegó él todo marcado por un arañazo en la cara?, pues fui yo quien lo hizo, porque me estaba intentando estrangular y patear y yo intentaba sobrevivir y quiero que sepan esto porque me voy’

