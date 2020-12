El ex esposo de Naya Rivera regresará a la actuación a cinco meses de la muerte de la actriz

El actor reveló que interpretará a un personaje llamado Eddie (@dorseyryan)

Ryan Dorsey está listo para volver a su profesión y hará su primera aparición en televisión desde la muerte de su ex esposa, Naya Rivera.

Dorsey, quien comparte a Josey Hollis Dorsey con la fallecida actriz, reveló en su cuenta de Instagram que regresará a la pantalla chica en un nuevo episodio de la serie de Shonda Rhimes, “Station 19”. El actor le dará vida a un personaje llamado Eddie durante el cuarto episodio de la cuarta temporada, el cual se titula “Don’t Look Back in Anger” (No mires atrás con enojo).

De acuerdo con la descripción del mismo Dorsey, el episodio dejará ver cómo los equipos de emergencia afrontan una realidad distinta durante una pandemia.

“Mañana por la noche a las 8PM por ABC, nos vemos / EDDIE en “Station 19” (¡gracias por invitarme!). Y vean cómo los trabajadores de primera línea lidian con la locura bajo presión de primera mano durante una pandemia sin saber el tipo de personajes que encontrarán”, escribió el actor.

Dorsey compartió esta imagen con el elenco de "Station 19" (Foto: Instagram@dorseyryan)

En la imagen que el intérprete compartió, también aparecen los actores Jason George y Barrett Doss, quienes dan vida a Ben Warren y a Vic Hughes respectivamente tanto en esta serie, como en “Grey’s Anatomy”.

A principios de este año, el actor tuvo un par de apariciones este año dentro de dos shows de la compañía ABC, la primera fue en la serie “Stumptown” y la segunda en la serie “The Rookie”. Aunado a esto, también aparecerá en el filme “Heavy Doom”.

Una demanda a nombre de su hijo

Dorsey se ha mantenido muy enfocado en su vida familiar, y en cuidar a su pequeño de cinco años de edad. A mediados de noviembre pasado, el actor presentó una demanda a nombre de su hijo en contra el Condado de Ventura, el Distrito de Conservación de Aguas Unidas y la Administración de Parques y Recreación en el Tribunal Superior de Ventura en California.

El portal de entretenimiento E! News informó que fue a través de Dorsey quien funge como tutor legal de Josey, que se hizo la demanda. En el documento, el pequeño afirmó dos causas de acción en la demanda: muerte por negligencia e imposición negligente de angustia emocional.

A mediados de noviembre, Dorsey interpuso una demanda a nombre de su hijo (Foto: Instagram)

El documento afirmó que con respecto a la primera causa, el pequeño ha sufrido daños económicos y no económicos debido a la muerte de la actriz de Glee. Mientras que por la segunda causa, la demanda alega que Josey sufrió una “grave angustia emocional” como consecuencia de estar en el lugar donde su madre se ahogó.

El representante también afirmó una causa de supervivencia en la demanda, esto según los documentos presentados para “recuperar la pérdida o el daño que Naya sufrió antes de la muerte”. Dentro de estos se incluyen las sanciones a los que Naya habría tenido derecho si hubiera sobrevivido. Además, los documentos señalaron que los demandantes solicitaron un juicio con jurado.

Los demandantes buscan también “daños reales, compensatorios, consecuentes y punitivos en cantidades que se fijarán en el juicio”, “honorarios y costos razonables de abogados según lo disponga la ley”, ”intereses previos al juicio y posteriores al juicio”, y cualquier “reparación adicional que la Corte considere apropiada”.

