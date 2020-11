“Queremos que siga en Azteca”: Ricardo Salinas Pliego salió a la defensa de Daniel Bisogno

Foto: Daniel Bisogno/ IG - Ricardo Salinas Pliego / IG.

El presidente de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, respaldó al conductor de Ventaneando, Daniel Bisogno, quien durante las últimas semanas se ha visto envuelto en la polémica después de emitir un comentario agresivo hacia un usuario de Twitter, conducta por la que se especuló que podría perder su trabajo en la televisora del Ajusco.

Fue a finales de octubre cuando el presentador mexicano riñó con una persona en Twitter. Según el mismo Bisogno, recibió varias amenazas del internauta Alex71460065, que en las redes sociales se hace llamar como ‘El Azote de FRENAA’, por lo que no tardó en arremeter contra él de manera despectiva y con varios insultos que fueron calificados como clasistas.

Aunque el también actor ofreció disculpas y hasta aseguró que se retiraría de la red social, el tema continuó generando diversas críticas por lo que se pensó que Daniel Bisogno podría ser removido de las actividades dentro de TV Azteca, situación que fue completamente desmentida por el mismo dueño de una de las televisoras más importantes del país.

Y es que después de varios días, Ricardo Salinas Pliego se posicionó a través de su plataforma web y dio un espaldarazo al conductor que ha estado en las filas de Ventaneando por más de 20 años.

“Daniel Bisogno es un colaborador valioso y querido, cometió un error y pidió disculpas”, comenzó el empresario mexicano su mensaje en Twitter.

“El error fue el lenguaje; la critica es valiosa y parte de su libertad de expresión”, añadió para defender al famoso por emitir diversos comentarios controversiales sobre diferentes personajes de la farándula nacional.

“Queremos que Daniel siga en @Azteca y como a todos nuestros colaboradores, ¡¡lo apoyamos al 100%!!”, concluyó el presidente de la televisora y que justamente ayer fue atacado porque también es propietario del único plantel educativo en la Ciudad de México que está abierto a pesar de las restricciones sanitarias impuestas en todo el mundo por la expansión del COVID-19.

El posicionamiento de Ricardo Salinas Pliego desató la furia de los internautas, quienes utilizaron Twitter para continuar con los ataques tanto para el empresario como para el comunicador de Ventaneando.

“Como si con una disculpa ‘forzada’ de Bisogno se borrarán las ofensas que dijo y estupideces que siempre ha dicho”, “El error (recurrente) que hoy están aceptando, habla de los verdaderos valores de la empresa” o “Esto no es error de lenguaje , es un claro mensaje racista y clasista que debe sancionarse, @CONAPRED, @RicardoBSalinas encubre a Daniel Bisogno y se hace cómplice de esta conducta deleznable @Azteca”, fueron algunos de los comentarios que se pueden leer en las redes sociales.

Daniel Bisogno escribió el polémico mensaje el pasado 28 de octubre.

Daniel Bisogno escribió el polémico mensaje el pasado 28 de octubre. “Pinche jodido muerto de hambre ignorante lame huevos de un pendejo peor que tú. Eres deleznable, pinche descerebrado, compra cuentos de un mequetrefe mientras no tienes ni Pa' tragar. Así son los excrementos cerebrales que nacen, viven y mueren en la pobreza absoluta. Imbécil (Sic)”, detalló en su cuenta de Twitter.

El mensaje pronto acaparó la atención de los internautas y se pronunciaron en contra del comunicador, quien decidió ofrecer una disculpa por el mismo medio virtual.

En un extenso comunicado indicó que su única intención es dedicarse a entretener a la gente y aseguró que algunos usuarios de Twitter lo han amenazado

En un extenso comunicado indicó que su única intención es dedicarse a entretener a la gente y aseguró que algunos usuarios de Twitter lo han amenazado a él, a su familia e incluso a su hija pequeña de cuatro años.

“Creo ser un buen papá, amigo y profesional, así que con toda la humildad del mundo les ofrezco una disculpa. Voy a hacerme un lado un rato de esta red no sin antes reiterarles mi cariño a la gente que me quiere y a la que no, también”, concluyó.

