“A nadie le haces un favor con venir a México”: las duras críticas a Ester Expósito por la actitud con sus fans

La actriz Ester Expósito ha pasado momentos polémicos luego de su visita a México, pues llegaron diversas acusaciones de fanáticos en donde afirmaron que la participante de Élite se había portado de una forma grosera hacia sus seguidores al haberse negado a aparecer en fotos con ellos.

Expósito vino de vacaciones de la mano de Alejandro Speitzer, con quien tiene una relación de muchos meses, ambos han sido figuras con una creciente popularidad luego de sus participaciones en series exitosas como la misma Élite, mientras que Speitzer tuvo un fuerte incremento de popularidad tras su participación en “Oscuro Deseo” junto a Maite Perroni. Ambas fueron series muy aclamadas en la plataforma de Netflix.

Pero en su tiempo libre, la pareja decidió pasar su periodo vacacional en México, en donde siguen mostrando el gran cariño que se tienen y sin dejar de lado las salidas con sus amistades. Fue ahí donde, en compañía de unos amigos, decidieron salir a divertirse a un parque de diversiones que se encuentra a las afueras de la Ciudad de México, sin embargo, su exposición causó que la gente los reconociera y comenzaran a pedirles fotos.

Con la pandemia de COVID-19 y las medidas de sana distancia de por medio, tanto Ester como Alejandro decidieron no dejarse fotografiar junto a otras personas, aunque sí se tomaron diversas imágenes junto a sus amigos y sin sus respectivos cubrebocas, lo que causó el enojo de sus seguidores quienes le habrían recriminado duramente a Expósito su rechazo a la petición y le habrían gritado que se fuera de México si no le parecía bien tener fanáticos aquí.

No obstante, en una entrevista que tuvo El Heraldo de México con Roberto Carlo, uno de los amigos más cercanos de la pareja y que los acompañó al parque de diversiones, el actor aclaró que se trató de un malentendido y que Ester únicamente se quiso cuidar ante el incremento de contagios de COVID-19 que ha habido en los últimos días.

Fue Michelle Ruvalcaba quien informó que en la entrevista, Carlo le había dicho que viajaron en un grupo pequeño de amigos, pues es así como permiten el ingreso al parque de diversiones pero intentó aclarar que tanto Alejandro como Ester se están intentando proteger de un contagio pues no quieren poner en riesgo ni a su equipo ni a nadie con quienes viajan pues tienen que abordar constantemente aviones por su profesión:

Sin embargo, esta razón no hizo que las críticas mermaran pues a pesar de eso, los conductores del programa argumentaron que no se trata de algo de otro mundo y refirieron que para un artista, el salir a la calle está implícito con que serán reconocidos y que se deben a sus seguidores, por lo que al negarse a sus peticiones hacen que se vean soberbios.

Por si fuera poco, los conductores le recriminaron su actitud poco cordial en su visita, e inclusive le recordaron que es un actriz emergente que tiene un éxito reciente y no consolidado. Fue el conductor Luis Magaña quien le dedicó unas duras palabras a la española:

La neta me dio hueva Ester Expósito, o sea sinceramente eso qué. No tienes ganas de salir, mi amor, a nadie le haces un favor con venir a México, puedes seguir en España allá, feliz, triunfando. Y si vas a salir, te expones a que la gente te vea y te admire por tu trabajo. Hasta hoy te admiraba y me acabas de caer muy mal (...) ¿Ya se le olvidó cuando estaba haciendo castings con Almodóvar que nunca se pudo quedar y su premio de consolación fue hacer series de Netflix? Y ahora que ya lo logró no es para eso