“¿Todavía no se ha muerto?”: Carlos Trejo se burló del positivo a COVID-19 de Alfredo Adame

El cazafantasmas Carlos Trejo no perdió la oportunidad de burlarse de su eterno rival, Alfredo Adame, luego de que este diera a conocer que habría dado positivo a COVID-19, el actor mismo hizo pública la noticia a través de sus redes sociales.

Fue a través de un video en su perfil de Instagram en donde Trejo decidió hacerle burla a Adame, pues justamente se le ve caminando por el patio de su casa, mientras lleva en la mano un par de flores marchitas y se ve que se dirige a la salida de su domicilio.

Entonces una voz femenina, quien le está ayudando a grabar el video le grita “¿A dónde vas, Trejo”, a lo que el cazafantasmas responde “ A llevarle estas flores a Adame, ¿no ves que ya se murió de COVID?”, a lo que posteriormente la voz le responde a Carlos “Todavía no se muere” y este con ironía le pregunta “¿Todavía no se muere?”.

Posteriormente, el acto continúa con Trejo diciendo “¿Osea que todavía no se muere el representante de los misóginos, homofóbicos, el que quiere hacer todo por las familias cuando no puede ni con la suya? ¿no se ha muerto?”. A esto, la voz femenina le responde que con un simple “No”, a lo que Carlos remata: “¿Entonces qué hago con estas flores?”.

Para finalizar el video, la voz le reclama por la calidad de las rosas y demás flores pues se encuentran marchitas, refiriéndose a ellas como “jodidas”, a lo que Trejo responde “pues es así como está su carrera, ¿entonces no se ha muerto?”.

Y es que cuando el conductor había dado a conocer que dio positivo a COVID-19, el cazafantasmas siguió la publicación a través de su perfil de Instagram, con una foto de Alfredo Adame en donde le dedicó un agresivo mensaje en donde se puede leer lo siguiente:

El representante político de los misóginos rateros estafados homofóbicos, mitómanos y qué ayudará a familias cuando no puede ayudar a la suya, dice estar enfermo de COVID (otra mentira más para llamar la atención) pero si es así no te preocupes yo te llevo flores al panteón, pero un favor que sea rápido ya que se me están marchitando y las llevo con todo y mariachis tocando la canción -se murió el payaso- jajaja y voy a rezar mucho para que dios nuestro señor me permita partirte tu madre por tercera ocasión antes que te escupa la TUMBA H.D.T.P.M. (así dice la canción no sean mal pensados)