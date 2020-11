“No tiene talento”: así respondió Lupillo Rivera al conflicto con su tía Pita, quien lo acusó de “adueñarse” de canciones

Al parecer hay varios problemas al interior de la familia Rivera, y Lupillo habló de algunos de ellos

Lupillo Rivera se pronunció por todos las polémicas que envuelven a su familia y es que durante los últimos días se le acusó de plagiar unas canciones de su sobrina, se distanció laboralmente con su hermano Juan y se especuló que Chiquis tiene problemas con el resto de sus seres queridos.

“El toro del corrido”, como también es conocido, rompió el silencio en torno a todas las especulaciones que han relucido a su alrededor, principalmente a las afirmaciones de Pita Saavedra, una de sus tías, quien aseguró que se “adueñó” de unos temas musicales que grabó a una de sus primas.

Según la hermana de Rosa Saavedra, mamá de Lupillo, éste buscó a su prima Katia después de participar en una de las ediciones de La voz kids México porque tiene talento musical y “le dijo que la iba a ayudar, que la iba a grabar”.

Pero las buenas intenciones de Lupillo se desvirtuaron porque aunque la niña sí grabó varios temas, jamás recibió las canciones terminadas: “Eso pasó en el 2019, ya se va a acabar el 2020 y nunca le mandó las producciones, se quedó con ellas y yo ya me cansé… me extraña porque son sangre, son primos hermanos. ¡Eso no es tuyo Lupillo, es de Katia y que grabó con mentiras!”.

Lupillo fue acusado por su tía Pita de robar canciones

Las declaraciones de Pita Saavedra pronto adquirieron relevancia y fue el mismo Lupillo Rivera quien quiso frenar los ataques en su contra. El cantante comentó que desde hace muchos años no tiene relación con su tía, a la que definió como “gente que no tiene talento y tiene que buscar qué hacer para llamar la atención”.

A pesar de los ataques de Pita Saavedra, aceptó que sí se acercó a su prima Katia a quien le entregó toda la producción terminada.

“Me di cuenta que Katia, mi prima, canta muy bonito. Katia tiene un talento espectacular, mis respetos para Katia, le dije ve al estudio a la casa, te voy a pagar el mariachi, la producción, voy a pagar todo para que tengas una grabación hecha… hice la mejor intención de ayudarla, no sabía que iba a ser un problema, yo pensé que podía echarle la mano a mi prima sin que hubiera problemas”, declaró en entrevista con el programa De primera mano.

“Yo le entregué todo a Katia y a su mamá, ellos tienen la grabación hecha... Como todos los artistas son soñadores y quieren que los traigan de la mano”, añadió.

Lupillo también aprovechó para resaltar la capacidad musical de su prima: “Katia no es una artista hecha, es una artista nacida que tiene el talento natural pero ahorita es muy joven ella tiene el talento natural y ahorita está joven, cuando cumpla 18 o 20 años va a ser un artistón, pero tiene que rodearse de gente positiva, que le enseñe el camino. Yo pensé que hacer esto iba a ser bonito, en beneficio de ella y resultó un problema”.

Lupillo Rivera y Chiquis (Foto: Instagram@lupilloriveraofficial)

Lupillo también negó tener problemas con su hermano Juan, ya que ambos acordaron terminar su relación laboral en los mejores términos.

“Mi carnal es un excelente disquero. Puedo decir que mi carnal y su equipo hicieron un trabajo espectacular que nadie había hecho en mi carrera y la verdad estoy bien agradecido con él al 100%. Él tiene otros proyectos en mente, yo tengo otros proyectos en mente, volví a trabajar con mi papá porque tenemos un proyecto que va a generar bastante dinero con las redes sociales… simplemente es un trabajo que se hizo, se tuvo que cerrar ese ciclo y seguir adelante”, confesó.

También aclaró que no tiene ninguna rencilla con Chiquis Rivera e incluso hace unos días se comunicó con ella para felicitarla por el Latin Grammy que recibió.

“Le llamé inmediatamente y le dije ‘disfrútalo a lo máximo, con tu familia, tus hermanos… Yo recibí el Grammy y sí es feo que no te llame nadie y nadie te felicite, es muy triste, pero ignora todo eso, disfrútalo al máximo y felicidades por tu Grammy. El único problema que existe es que tienes que mejorar tu siguiente disco’”, reveló “El toro del corrido”.

El mismo Lupillo resaltó que no existen problemas porque Chiquis intente lanzar un tequila, a pesar de que hay una bebida pero con la marca de Jenni Rivera.

Janney Marín también comentó que recibió una llamada de su tío. En una conversación con Ventaneando, destacó que está muy agradecida con el hermano de su mamá.

