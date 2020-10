David Zepeda ya no es exclusivo de Televisa: “Rescindieron mi contrato”

David Zepeda todavía tenía un contrato de exclusividad cuando Televisa decidió rescindirlo (IG; davidzepeda1)

Aunque este año ha aparecido en dos producciones de Televisa, David Zepeda tuvo un breve paso por la cadena Telemundo después de que su contrato fuera rescindido por la empresa mexicana.

En una entrevista para el canal de YouTube de la periodista Mara Patricia Castañeda, Zepeda habló del momento en que cambió su rumbo laboral.

“Después de Por amar sin ley hubo algunos ajustes en la empresa”, recordó el galán, quien actualmente aparece en Vencer el desamor. “ Yo tenía todavía un contrato de exclusividad por ahí, me quedaban casi cuatro años, vienen cambios, lo cual entendí perfectamente, y rescindieron mi contrato por decirte el 28 de febrero y el primero de marzo yo ya estaba firmado con Telemundo gracias a Dios para hacer La Doña con la hermosa Aracely Arámbula y también fue un proyectazo”, añadió sobre el momento en que cambió de empresa.

Después de participar en la segunda temporada de La Doña, Zepeda volvió a Televisa para participar en Médicos, línea de vida, una producción de José Alberto “El Güero” Castro.

El actor volvió a Televisa este año

Al igual que Zepeda, en meses recientes varios personajes han contado cómo se terminó su exclusividad con la empresa.

José Ron, por ejemplo, reveló que desde el año pasado ya no es exclusivo de la televisora donde inició su carrera hace más de una década.

José Ron aceptó que ya no es exclusivo de Televisa

“Desde el año pasado no soy exclusivo, puedo hacer lo que yo quiera. De hecho en Te doy la vida yo ya no era exclusivo, no era un secreto y no entiendo por qué tratan de preguntar”, dijo a sus seguidores en Instagram.

La semana pasada el periodista Alex Kaffie reveló que el conductor Jorge “El Burro” Van Rankin también perdió ese privilegio de la empresa de la que era uno de los consentidos.

“Fue a retirar al cajero automático el dinero con el que ya contaba y cero, cero, cero, saldo cero, habló al banco, porque jamás se imaginó ... le echaba la culpa al banco... le dijeron ‘señor, no ha caído ningún depósito’. Hizo sus llamadas al sexto piso donde se toman las grandes decisiones de la televisora de San Ángel y le dijeron”, contó Kaffie en el programa Aquí Contigo. “No tienes dinero porque tu exclusividad expiró el mes pasado, dejaste de ser exclusivo, dejaste de percibir este sueldo, esta mesada que se te dio durante muchos años”, añadió Alex sobre lo que le habrían dicho a Van Rankin.

Van Rankin tampoco es exclusivo de la empresa

La exclusividad es un pago mensual que la empresa daba a sus figuras para que no trabajaran en otro lugar, pero con el paso del tiempo y, sobre todo, la crisis económica, ese privilegio ha ido desapareciendo.

Hace algunos meses se dio a conocer que Silvia Pinal no había recibido el pago de sus dos exclusividades, como actriz y productora, y después se reveló que Televisa estaría negociando con ella para solo seguir dándole el pago de su exclusividad como actriz, como dejó estipulado en su momento Emilio “El Tigre” Azcárraga. Por ahora no se sabe si la empresa y ella llegaron a algún acuerdo.

También Cynthia Klitbo reveló que después de 30 años en la empresa había dejado de ser exclusiva. “Con la pandemia ha habido pérdidas importantes para todas las empresas, incluida la mía, y pues ya las exclusividades conforme se vayan acabando los contratos ya se van a terminar”, comentó en el programa De Primera Mano.

