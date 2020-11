“Moretones, por cirugías estéticas”: Giovanni Medina reaccionó a las fotos de Ninel Conde con marcas en el rostro y brazo

El empresario informó que existe una restricción para que Larry Ramos se acerque a su hijo porque tiene un historial delictivo (Foto: Twitter e Instagram)

Luego de que se ventilaran diversas imágenes de Ninel Conde con lesiones en el rostro y en uno de sus brazos, su ex pareja, Giovanni Medina, reaccionó para deslindarse de las agresiones mostradas y hasta dejó entrever que podrían tratarse de cirugías o procedimientos estéticos practicados en el cuerpo de la también conocida como “Bombón asesino”.

El proceso legal entre la pareja por la custodia de su hijo Emmanuel ha dado un giro de 180 grados, ya que la famosa presentó una denuncia por violencia familiar en contra de su ex y se inició una nueva guerra de declaraciones en redes sociales, los medios de comunicación y los tribunales de la Ciudad de México.

Tras la primera audiencia por este caso y se difundieron varias fotografías de Ninel Conde con marcas en el cuerpo y se especuló que podrían tratarse de pruebas presentadas por la famosa en contra de su ex pareja.

Frente a esta situación, Giovanni Medina reaccionó a través de su cuenta de Twitter, donde dejó clara su postura y sugirió que estas lesiones podrían ser de alguna cirugía o procedimiento estético.

“A raíz de las imágenes expuestas esta tarde en las que aparece mi contraparte en mal estado, primeramente expreso que lamento cualquier circunstancia que lo haya ocasionado. En segundo termino niego categóricamente tener conocimiento o relación con dichas imágenes”, afirmó en su cuenta de Twitter.

Medina aseguró que jamás ha agredido a ninguna persona, ya sea hombre o mujer, y añadió que esta filtración pretende “desviar la atención de verdaderos delitos”.

“En 7 años las únicas ocasiones en las que yo presencié diversos “moretones” o coloraciones en diferentes partes del cuerpo de la que entonces fue mi pareja, fue cuando se sometía a diversas cirugías estéticas”, recordó en su red social.

El empresario aseguró que ya su equipo legal se encarga de evitar que lo relacionen con las imágenes difundidas la mañana del viernes pasado.

Giovanni Medina volvió a repetir en Ventaneando que no tiene nada que ver con las fotografías y mencionó algunos detalles del proceso que actualmente se desarrolla en el juzgado del Reclusorio Oriente.

“Ella no dijo en ningún juzgado que lo haya agredido físicamente, lo único que se alude es a una supuesta violencia psicológica, lo cual también niego de todas las maneras. Dicho esto me desentiendo absolutamente de estas imágenes, no las conozco y no tengo relación”, mencionó antes de reiterar que sí vio a Ninel con moretones, pero causados por “procedimientos estéticos”.

También comentó que él obtuvo la custodia de Emmanuel después de presentar más de 40 argumentos sobre la conducta de su ex pareja, quien no presentó nada en su defensa.

Destacó que existe una restricción hacia Larry Ramos, esposo de Ninel Conde: “No puede estar a menos de 500 metros de mi hijo y esto obedeciendo al catálogo de delitos tan graves que ostenta esta persona, desde extorsión, acoso, abuso sexual, fraude, robo, son delitos muy delicados en tres países distintos y es por eso que la autoridad ha decidido proteger a mi hijo”.

Giovanni Medina dijo que buscó conciliar con Ninel Conde antes del viaje que ella hizo con su ahora marido a Turquía.

El abogado de Ninel Conde también tuvo oportunidad de pronunciarse sobre este caso. “De acuerdo al numeral 112, del código nacional de procedimientos penales que nos rige, se establece que es imputado todo aquel que es señalado por el Ministerio Público como posible autor o partícipe de un hecho que la ley señale como un delito”, declaró en entrevista con el programa De primera mano, el defensor Jorge Bucio.

El abogado de Ninel Conde también tuvo oportunidad de pronunciarse sobre este caso.

“En el caso particular, el señor Medina tiene conocimiento pleno del contenido de la carpeta de investigación que se judializó porque ya se hizo presente y se le leyeron los derechos como imputado, sin embargo a la cita a la que fue llamado por el juez de control y juicio oral de la Ciudad de México no compareció con el justificante verbal de que tenía síntomas de COVID”, añadió.

