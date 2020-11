Rodeada de amigos, hablando italiano y bailando: Zoraida Gómez se apoya en sus seres queridos, tras el escándalo de Eleazar “N”

Zoraida y sus amigos bailaron al ritmo de una canción infantil para entretener a Max, el hijo de la actriz (Video: Instagram @zoraidagomezmx)

Ya lo había escrito en una publicación el pasado 19 de noviembre: siempre intentará seguir “pa lante”. Y lo cierto es que a pesar del momento difícil que está atravesando, Zoraida Gómez está decidida a superar las adversidades rodeada del amor de sus seres queridos, y con una sonrisa.

A principios de este mes, el hermano de la famosa actriz, Eleazar “N”, fue detenido tras agredir presuntamente a su ex novia, la modelo peruana Stephanie Valenzuela. El artista mexicano, conocido por participar en series como Rebelde o Atrévete a soñar, se encuentra preso en el Reclusorio Sur, y enfrenta un proceso penal por violencia familiar equiparada.

Aunque tras el arresto, Zoraida Gómez mantuvo el silencio durante casi una semana, el 9 de noviembre reapareció en su cuenta de Instagram, y escribió la palabra “Fe”. Desde ese momento, a pesar del escarnio público que ha enfrentado, decidió salir adelante con la mejor actitud posible.

La artista también se animo a decir unas palabras en italiano (Foto: Instagram @zoraidagomezmx)

Así lo demostró este domingo en Instagram, donde compartió una serie de videos en los que aparece disfrutando de un día en familia y con amigos. En las imágenes, la actriz habla divertida en italiano con sus amigos, Giuseppe Codamo, y el actor Alejandro Sandí. Los tres se mueven al de la canción infantil “El Ratón Vaquero”. Todos intentan entretener al pequeño Maximiliano Torres Gómez, el hijo que tuvo Zoraida el pasado mes de septiembre.

Además, la famosa disfrutó también de la visita del actor Luis Carlos Muñoz, el influencer Bernardo Flores, y Salvador Suárez, a quienes dedicó en sus historias unas bonitas palabras.

“Gracias por estar, por sus sonrisas, por su platica y por su amor”, publicó.

En sus historias, agradeció el apoyo de sus amigos (Foto: Instagram @zoraidagomezmx)

Parece que en este momento, Zoraida Gómez necesita más que nunca disfrutar de la compañía de las personas que la quieren. Aunque no se ha pronunciado directamente sobre la situación legal de su hermano Eleazar, sí compartió en la red social el mensaje que grabó su madre, Melisa Sánchez, para los medios de comunicación y el público en general.

“Como familia no podemos dar ninguna declaración ahorita por el proceso que está pasando mi hijo, pero aquí estamos para apoyarlo mi hija Zoraida, mi hijo Ali y yo estamos para apoyarlo por todo y con todo. La cosa está en que yo soy diabética, soy hipertensa, estoy operada de derrame cerebral y tengo 61 años y no puedo ir a visitarlo donde él esta, entonces, tengo muchas ganas de abrazarlo y de besarlo y de decirle que lo amo con todo mi corazón, y que no se olvide nunca de eso”, dijo en el video la madre de Zoraida y Eleazar.

“Realmente no es un mal niño, es un niño dulce, trabajador, siempre ha sido muy trabajador. Entonces, lo quiero mucho y lo quiero por siempre”, agregó.

De izquierda a derecha, Tefi Valenzuela, Eleazar "N" y Zoraida Gómez (Foto: Instagram@zoraidagomezmx/@tefivalenzuela/@eleazargomez333)

Aunque la actriz que dio vida a José Luján en Rebelde se ha mantenido alejada de los escenarios en los últimos meses por su reciente maternidad, el 29 de noviembre, en medio de la polémica por la detención de Eleazar, regresó a los platós de televisión.

Zoraida participó en la celebración por los 200 programas al aire de Me caigo de risa, proyecto conducido por Faisy en el Canal 5 de Televisa y en el que participan varios intérpretes mexicanos para mostrar sus talentos de improvisación, así como contar diversos chistes para entretener al público mexicano.

“Hoy es un día muy especial porque grabamos el programa de los 200 programas de Me caigo de risa, estamos festejando. Me siento muy contenta de pertenecer a esta familia y que sigue creciendo. Veremos en la séptima temporada a quien meten, a quien sacan y qué nuevos invitados van a tener”, apuntó en sus historias de Instagram.

De esta forma, la famosa demostró que no dejará que la delicada situación que está viviendo consiga hundirla, y que está decidida a seguir trabajando, mientras enfrenta el escándalo con la ayuda incondicional de amigos y seres queridos.

MÁS SOBRE ESTE TEMA:

“No es un mal niño”: a casi tres semanas del ataque a Tefi Valenzuela, la mamá de Eleazar “N” rompió el silencio

“Siempre pa’ lante”: así fue la reaparición de Zoraida Gómez en la tv después del escándalo de su hermano Eleazar

“Fe”: el mensaje con el que Zoraida Gómez reapareció en Instagram en medio del escándalo de Eleazar “N”